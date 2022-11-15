Nguyên nhân tài xế taxi tử vong trong lúc đợi khách tham quan khu di tích Mường Phăng

Xã hội 15/11/2022 11:40

Liên quan đến sự việc tài xế taxi của Hợp tác xã taxi Hòa Bình Xanh (Tập đoàn Mai Linh) chết trong xe khi đang chờ khách tại Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân dẫn đến tử vong.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, liên quan đến sự việc tài xế taxi của Hợp tác xã taxi Hòa Bình Xanh (Tập đoàn Mai Linh) tử vong trong xe khi đang chờ khách tại Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ (xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân dẫn đến tử vong của nạn nhân.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Trung K, sinh năm 1965, quê ở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; thường trú tại Tổ 5, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, trong buổi sáng chờ khách tại di tích, tài xế đã có biểu hiện về đau ngực, có liên hệ với bác sĩ qua điện thoại. Tuy nhiên, đến khi nhóm du khách nữ đi cùng xe quay trở lại thì phát hiện tài xế này đã tử vong.

 

Vào chiều ngày 14/11, thân nhân của nạn nhân ở tỉnh Sơn La đã lên Điện Biên, có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc để cùng cơ quan chức năng tiến hành một số thủ tục, hồ sơ pháp lý.

Nguyên nhân tài xế taxi tử vong trong lúc đợi khách tham quan khu di tích Mường Phăng - Ảnh 1
Hiện trường lái xe taxi tử vong bất thường tại khu di tích Mường Phăng - Ảnh: Báo Dân Việt

 

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Việt, khoảng 9h ngày 14/11, anh Nguyễn Trung K điều khiển xe taxi hiệu Huyndai Grand i10, mang biển kiểm soát 26E-000.08 chở một nhóm phụ nữ vào tham quan Khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Sau khi xe dừng, đỗ trong khuôn viên di tích, nhóm phụ nữ rời xe đi tham quan còn tài xế Nguyễn Trung K ở lại trong xe chờ. Sau quá trình tham quan khu di tích kết thúc, đến khoảng gần 11h cùng ngày, nhóm phụ nữ này ra xe để rời khu di tích thì phát hiện nam tài xế nằm bất động trên ghế lái, cửa bên lái của xe taxi vẫn mở.

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