Vào ngày 15/11 lực lượng Công an đã xác minh, điều tra và bắt giữ được nghi phạm cướp tiền tại chi nhánh Ngân hàng VietinBank (phường Phố Cò, TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên).

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 15/11, Đại tá Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đã bắt giữ nghi phạm Phạm Đức Anh (SN 1989, trú xóm Vũ Chấn, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) cướp ngân hàng tại Sông Công.

Bước đầu, nghi phạm khai, do cắm xe ô tô của gia đình để lấy tiền đánh tài xỉu trên mạng, sau đó bị thua nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng để lấy tiền chuộc xe.

Khám xét chỗ ở của đối tượng Phạm Đức Anh, cơ quan Công an thu giữ số tiền gần 394 triệu đồng. Còn 290 triệu đồng đối tượng khai nhận đã trả tiền cắm xe.

Đối tượng Phạm Đức Anh - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Tang vật thu giữ tại chỗ ở của đối tượng Phạm Đức Anh - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào khoảng 14 giờ chiều 14/11, trên địa bàn phường Phố Cò, TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên xảy ra vụ cướp tại một chi nhánh ngân hàng VietinBank.

Dựa vào camera an ninh ghi lại, đối tượng gây ra vụ cướp là một người đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang, sử dụng một vật giống súng xông vào ngân hàng, uy hiếp nhân viên để cướp tiền. Đối tượng mặc quần áo dài màu đen, áo khoác có in hình con gà màu trắng trên ngực trái, đeo găng tay, đi xe máy màu trắng đen... Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã phối hợp để truy bắt đối tượng.

Đối tượng Phạm Đức Anh sinh ra trong gia đình có 5 anh em, đã có vợ con, chưa có tiền án, tiền sự và tại địa phương chưa phát hiện biểu hiện vi phạm pháp luật.

Hiện tại, vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.

Bất ngờ với lai lịch của nghi phạm cướp ngân hàng ở Thái Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, cho biết nghi phạm có biểu hiện tiêu cực, sa sút về phẩm chất đạo đức, lối sống.

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