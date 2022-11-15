Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, cho biết nghi phạm có biểu hiện tiêu cực, sa sút về phẩm chất đạo đức, lối sống.

Theo thông tin từ Zingnews, sáng 15/11, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ nghi phạm cướp ngân hàng Vietinbank chi nhánh TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Nghi phạm là Phạm Đức Anh, sinh năm 1989, trú tại xóm Vũ Chấn, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên; tạm trú phường Hồng Tiến, TP. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Nghi phạm bị bắt giữ tại nơi tạm trú lúc 3h45 ngày 15/11.

Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, cho biết nghi phạm có biểu hiện tiêu cực, sa sút về phẩm chất đạo đức, lối sống.

"Bố mẹ nghi phạm làm nghề tự do, là những công dân tốt tại địa phương. Nghi phạm chưa có tiền án, tiền sự. Người này thường đi làm ở chỗ khác" - Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đình nói.

Hình ảnh của nghi phạm được camera an ninh ngân hàng ghi lại - Ảnh: Zingnews

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, khoảng 14h ngày 14/11, tại địa bàn phường Phố Cò, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra vụ cướp tại một chi nhánh ngân hàng.

Một người đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang, sử dụng một vật giống súng xông vào ngân hàng, uy hiếp nhân viên để cướp tiền. Đối tượng mặc quần áo dài màu đen, áo khoác có in hình con gà màu trắng trên ngực trái, đeo găng tay, đi xe máy màu trắng đen...

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương phối hợp Công an TP Sông Công và các đơn vị nghiệp vụ truy bắt đối tượng gây án, điều tra làm rõ vụ việc.

Vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai: Đã thu hồi được hơn 700 triệu đồng Công an Đồng Nai đã khởi tố bị can thực hiện vụ cướp ngân hàng Vietcombank. Đến nay, cơ quan công an đã thu hồi hơn 700 triệu đồng từ bị can này.

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