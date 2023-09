Công an Đồng Nai đã khởi tố bị can thực hiện vụ cướp ngân hàng Vietcombank. Đến nay, cơ quan công an đã thu hồi hơn 700 triệu đồng từ bị can này.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 14-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho hay đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Huy Dũng (34 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ huyện Long Thành) để điều tra về hành vi "cướp tài sản". Bị can Lê Huy Dũng bị khởi tố để điều tra hành vi cướp tài sản - Ảnh: báo Tuổi Trẻ Dũng là người dùng súng bắn đạn cao su khống chế nhân viên phòng giao dịch Tam Phước, chi nhánh Biên Hòa thuộc Ngân hàng Vietcombank (khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước, TP Biên Hòa), cướp hơn 900 triệu đồng rồi tẩu thoát vào chiều 8-9. Đến 0h25 rạng sáng 11-9, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ Dũng, thu giữ khẩu súng rulo màu đen, 1 xe máy và một số tang vật. Bước đầu, Dũng khai do làm ăn thua lỗ, nợ nần nên đi cướp ngân hàng. Nguồn tin từ báo Công an TPHCM cũng cho biết, Dũng khai nhận, sau khi cướp được số tiền trên đã mang lên xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương gửi phần lớn cho 1 người bạn cất giữ. Qua làm việc với Công an, người bạn này của Dũng khai nhận khi nhận tiền giữ giùm không hề biết nguồn gốc số tiền trên Dũng có từ đâu. Hiện Công an đã thu giữ được hơn 700 triệu đồng và đang tiếp tục điều tra làm rõ thêm một số tình tiết quan trọng trong vụ án. Phòng giao dịch Tam Phước - nơi Dũng dùng súng uy hiếp cướp hơn 900 triệu đồng - Ảnh: báo Tuổi Trẻ Như đã đưa tin, khoảng 14 giờ 30 ngày 8-9, tại phòng giao dịch ngân hàng Tam Phước, đối tượng Lê Huy Dũng (34 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa; hiện ngụ H.Long Thành) xông vào quầy giao dịch của ngân hàng trên nổ súng uy hiếp nhân viên. Thời điểm này, trong phòng giao dịch có khoảng 20 người gồm khách hàng và nhân viên. Sau một lúc ngồi quan sát, nghi phạm tiến tới quầy giao dịch giơ súng bắn chỉ thiên, sau đó chĩa súng vào một nhân viên ngân hàng uy hiếp, buộc người này lấy tiền trong két sắt. Nghe tiếng nổ, nhiều khách hàng và nhân viên hoảng sợ bỏ ra ngoài. Ngay sau đó, một bảo vệ từ bên ngoài đi vào phòng liền bị nghi phạm chĩa súng đe dọa ép lùi ra xa. Khi nam nhân viên lấy tiền trong két sắt bỏ ra bàn, tên cướp lấy nhiều cọc tiền nhét vào túi ni lông màu đen rồi nhanh chân chạy khỏi phòng giao dịch, băng qua quốc lộ 51, lấy xe máy dựng ở lề đường rồi tăng tốc bỏ trốn về hướng huyện Long Thành.