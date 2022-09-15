Vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai: Đã thu hồi được hơn 700 triệu đồng

Xã hội 15/09/2022 09:10

Công an Đồng Nai đã khởi tố bị can thực hiện vụ cướp ngân hàng Vietcombank. Đến nay, cơ quan công an đã thu hồi hơn 700 triệu đồng từ bị can này.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 14-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho hay đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Huy Dũng (34 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ huyện Long Thành) để điều tra về hành vi "cướp tài sản".

Vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai: Đã thu hồi được hơn 700 triệu đồng - Ảnh 1

Bị can Lê Huy Dũng bị khởi tố để điều tra hành vi cướp tài sản - Ảnh: báo Tuổi Trẻ

Dũng là người dùng súng bắn đạn cao su khống chế nhân viên phòng giao dịch Tam Phước, chi nhánh Biên Hòa thuộc Ngân hàng Vietcombank (khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước, TP Biên Hòa), cướp hơn 900 triệu đồng rồi tẩu thoát vào chiều 8-9.

Đến 0h25 rạng sáng 11-9, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ Dũng, thu giữ khẩu súng rulo màu đen, 1 xe máy và một số tang vật. Bước đầu, Dũng khai do làm ăn thua lỗ, nợ nần nên đi cướp ngân hàng.

Nguồn tin từ báo Công an TPHCM cũng cho biết, Dũng khai nhận, sau khi cướp được số tiền trên đã mang lên xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương gửi phần lớn cho 1 người bạn cất giữ.

Qua làm việc với Công an, người bạn này của Dũng khai nhận khi nhận tiền giữ giùm không hề biết nguồn gốc số tiền trên Dũng có từ đâu.

Hiện Công an đã thu giữ được hơn 700 triệu đồng và đang tiếp tục điều tra làm rõ thêm một số tình tiết quan trọng trong vụ án.

Vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai: Đã thu hồi được hơn 700 triệu đồng - Ảnh 2

Phòng giao dịch Tam Phước - nơi Dũng dùng súng uy hiếp cướp hơn 900 triệu đồng - Ảnh: báo Tuổi Trẻ

Như đã đưa tin, khoảng 14 giờ 30 ngày 8-9, tại phòng giao dịch ngân hàng Tam Phước, đối tượng Lê Huy Dũng (34 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa; hiện ngụ H.Long Thành) xông vào quầy giao dịch của ngân hàng trên nổ súng uy hiếp nhân viên.

Thời điểm này, trong phòng giao dịch có khoảng 20 người gồm khách hàng và nhân viên. Sau một lúc ngồi quan sát, nghi phạm tiến tới quầy giao dịch giơ súng bắn chỉ thiên, sau đó chĩa súng vào một nhân viên ngân hàng uy hiếp, buộc người này lấy tiền trong két sắt.

Nghe tiếng nổ, nhiều khách hàng và nhân viên hoảng sợ bỏ ra ngoài. Ngay sau đó, một bảo vệ từ bên ngoài đi vào phòng liền bị nghi phạm chĩa súng đe dọa ép lùi ra xa.

Khi nam nhân viên lấy tiền trong két sắt bỏ ra bàn, tên cướp lấy nhiều cọc tiền nhét vào túi ni lông màu đen rồi nhanh chân chạy khỏi phòng giao dịch, băng qua quốc lộ 51, lấy xe máy dựng ở lề đường rồi tăng tốc bỏ trốn về hướng huyện Long Thành.

Bộ GDĐT yêu cầu rà soát tất cả thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sớm

Bộ GDĐT yêu cầu rà soát tất cả thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sớm

Bộ GDĐT nghị các cơ sở đào tạo khẩn trương rà soát tất cả các trường hợp thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm và đối sánh với danh sách nguyện vọng của thí sinh tải từ cơ sở dữ liệu của hệ thống.

Xem thêm
Từ khóa:   bắt cướp ngân hàng cướp ngân hàng ở Đồng Nai Vietcombank

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 41 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?