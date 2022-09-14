Hà Nội: Một người rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong

Xã hội 14/09/2022 13:35

Sáng 14/9, nhiều người bàng hoàng khi phát hiện một người rơi từ chung cư xuống đất ở khu vực phường Giảng Võ (Ba Đình, TP.Hà Nội). Lực lượng chức năng phường sở tại đang vào cuộc xác minh, làm rõ các thông tin liên quan.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, chỉ huy Công an phường Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, vào khoảng 7h45 cùng ngày, tại chung cư B6 Giảng Võ xảy ra vụ việc một người rơi từ tầng cao chung cư này xuống đất, tử vong.

"Công an phường đang phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, khám nghiệm, điều tra, làm rõ sự việc. Bước đầu xác định nạn nhân còn rất trẻ tuổi", vị lãnh đạo nói.

Theo vị lãnh đạo, Công an phường Giảng Võ đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Hà Nội: Một người rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc. (Ảnh: báo VietNamNet)

Nguồn tin từ báo Dân Việt cũng cho hay, người dân ở đây cho biết, khoảng 8h sáng, khi đang đi trên đường thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn. Sau đó thấy người dân xôn xao, tụ tập bên dưới khu chung cư sau khi phát hiện có người rơi xuống đất.

Được biết, chung cư B6 Giảng Võ cao 24 tầng gồm 102 căn hộ phục vụ tái định cư và 240 căn hộ thương mại cùng văn phòng cho thuê.

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