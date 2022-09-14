Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến chết

Xã hội 14/09/2022 09:30

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án bé gái NT.V.A. (8 tuổi) bị bạo hành đến chết tại chung cư ở quận Bình Thạnh.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong cho hay, nạn nhân trong vụ án là bé gái tên A, 8 tuổi. Cha đẻ của cháu bé là Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TPHCM) bị đề nghị truy tố về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm".

Vụ án này, ngày 21/7/2022, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TPHCM) đã xét xử sơ thẩm, nhưng sau đó, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, làm rõ kiến nghị giám định thương tật bổ sung đối với cháu A. (8 tuổi) vào các ngày 7,10,11,12 tháng 12/2021 và một số nội dung liên quan khác.

Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến chết - Ảnh 1
Nguyễn Kim Trung Thái tại phiên tòa ngày 21/7. (Ảnh: báo Tiền Phong)

Tiếp nhận lại hồ sơ vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiến hành điều tra bổ sung, giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu A. với các thương tích bị gây ra vào các ngày 7, 10, 11, 12 tháng 12/2021 theo nội dung Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế, về quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.

Đến ngày 26/8 vừa qua, Cơ quan điều tra đã trưng cầu Phân Viện Khoa học hình sự TPHCM giám định, song Phân Viện Khoa học hình sự TPHCM trả lời từ chối thực hiện giám định vì hồ sơ bệnh án của cháu A. không thể hiện các thương tích gây ra vào các ngày 7,10,11 và 12 tháng 12/2021.

Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến chết - Ảnh 2
Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại phiên tòa ngày 21/7. (Ảnh: báo Tiền Phong)

Nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ cũng xác nhận, ngày 13-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án bé N.T.V.A. (8 tuổi) bị bạo hành chết tại một chung cư cao cấp ở quận Bình Thạnh.

Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ vụ án và kết luận bổ sung đến viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) về tội giết người và hành hạ người khác được quy định tại điều 123, điều 140 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha cháu A.) bị đề nghị truy tố về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm được quy định tại điều 140, điều 389 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cách thức tra cứu điểm chuẩn NHANH và CHÍNH XÁC nhất

Cách thức tra cứu điểm chuẩn NHANH và CHÍNH XÁC nhất

Chỉ còn vài ngày nữa là thí sinh có thể tra cứu điểm chuẩn các trường Đại học năm 2022.

Xem thêm
Từ khóa:   bé 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành dì ghẻ bạo hành bé gái 8 tuổi kết luận điều tra

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 2 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?