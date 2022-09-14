Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án bé gái NT.V.A. (8 tuổi) bị bạo hành đến chết tại chung cư ở quận Bình Thạnh.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong cho hay, nạn nhân trong vụ án là bé gái tên A, 8 tuổi. Cha đẻ của cháu bé là Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TPHCM) bị đề nghị truy tố về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm". Vụ án này, ngày 21/7/2022, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TPHCM) đã xét xử sơ thẩm, nhưng sau đó, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, làm rõ kiến nghị giám định thương tật bổ sung đối với cháu A. (8 tuổi) vào các ngày 7,10,11,12 tháng 12/2021 và một số nội dung liên quan khác.

Nguyễn Kim Trung Thái tại phiên tòa ngày 21/7. (Ảnh: báo Tiền Phong) Tiếp nhận lại hồ sơ vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiến hành điều tra bổ sung, giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu A. với các thương tích bị gây ra vào các ngày 7, 10, 11, 12 tháng 12/2021 theo nội dung Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế, về quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần. Đến ngày 26/8 vừa qua, Cơ quan điều tra đã trưng cầu Phân Viện Khoa học hình sự TPHCM giám định, song Phân Viện Khoa học hình sự TPHCM trả lời từ chối thực hiện giám định vì hồ sơ bệnh án của cháu A. không thể hiện các thương tích gây ra vào các ngày 7,10,11 và 12 tháng 12/2021.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại phiên tòa ngày 21/7. (Ảnh: báo Tiền Phong) Nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ cũng xác nhận, ngày 13-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án bé N.T.V.A. (8 tuổi) bị bạo hành chết tại một chung cư cao cấp ở quận Bình Thạnh. Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ vụ án và kết luận bổ sung đến viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) về tội giết người và hành hạ người khác được quy định tại điều 123, điều 140 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha cháu A.) bị đề nghị truy tố về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm được quy định tại điều 140, điều 389 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

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