Nhân viên đến dọn quán thì phát hiện chủ quán đã tử vong ở khu vực nhà tắm.

Theo nguồn tin từ báo Pháp luật TPHCM, sáng 13-9, Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân anh PDP (37 tuổi, ngụ thôn 5, xã Diên Phú) tử vong trong quán cà phê BM ở đường Trần Quý Cáp, phường Tây Sơn.

Công an đang phong tỏa hiện trường vụ án. (Ảnh: báo Pháp luật TPHCM)

Theo điều tra, sáng cùng ngày, nhân viên đến quán cà phê trên đường Trần Quý Cáp, TP Pleiku, làm việc thì phát hiện ông P. tử vong trong tư thế treo cổ. Nhận tin báo, cảnh sát đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Nhiều người dân hiếu kỳ đến xem. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Một người dân sống gần hiện trường cho biết ông P. cùng một người khác thuê địa điểm tại đây để mở quán cà phê. Hàng ngày, người này thường ngủ tại quán để trông coi.

Nguồn tin từ báo Zing News cũng cho biết thêm, người dân cho biết ngoài quán cà phê này, ông P. còn làm chủ một số nhà hàng, quán nhậu khác.

Cơ quan chức năng đã có mặt, phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân.

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