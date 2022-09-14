Cháy chợ ở Hưng Yên, nhiều ki ốt bị thiêu rụi

Khoảng 11h ngày 13-9, một vụ cháy lớn xảy ra tại chợ dân sinh Ngọc Lịch (xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) khiến nhiều ki ốt bị thiêu rụi.

Thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết, thời điểm xảy ra cháy, khói bốc cao nghi ngút bao phủ toàn bộ chợ Ngọc Lịch. Một số tiểu thương đã chuyển được đồ đạc ra ngoài, tuy nhiên cũng không ít hàng đồ khô trong ki ốt đã bị cháy lan.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Hưng Yên đã điều nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Sau khoảng 1 giờ tích cực dập lửa, vụ cháy đã cơ bản được khống chế.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: báo VietNamNet)

Chiều 13-9, ông Trần Chu Đức - chủ tịch UBND huyện Văn Lâm - cho biết ban đầu xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người. Ngọn lửa đã cơ bản được khống chế, tuy nhiên hiện cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục phun nước làm mát.

"Sau khi đảm bảo lửa không có khả năng bén lại, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hưng Yên, Công an huyện Văn Lâm sẽ điều tra nguyên nhân hoả hoạn cũng như ghi nhận thiệt hại", ông Đức nói.

Nguồn tin từ báo VietNamNet cũng cho hay, vụ cháy đã thiêu rụi 2 dãy ki - ốt với tổng diện tích 520m2, có kết cấu khung thép, lợp mái tôn bán mặt hàng ăn uống, giải khát và dược, hóa mĩ phẩm.

Vụ cháy không có thiệt hại về người. Cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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