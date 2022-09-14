Khi đang nhậu, Phùng Văn Nguyên vì bực tức vì lời qua tiếng lại, nên đã lấy kéo đâm trọng thương Phùng Văn Quang. Quang là con ruột của Nguyên.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, sáng 14/9, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ cha dùng kéo đâm con thủng ruột. Bị cáo là Phùng Văn Nguyên (50 tuổi, trú tại xã Krông Á, huyện M’Drắk, Đắk Lắk).

Nguyên bị truy tố về tội “Giết người”. Đáng chú ý, nạn nhân trong vụ án này lại chính là con ruột của Nguyên - anh Phùng Văn Q (24 tuổi).

Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: báo Lao Động)

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 4.2, sau khi đi viếng đám ma, về đến nhà Nguyên ngồi ăn cơm, uống rượu một mình và hạch sách vợ con.

Lúc này, Nguyên hỏi vợ, con: “Hôm nay làm gì mà không đi vãi phân lúa?”. Nghe vậy, Q liền nói: "Tại sao lúc nào bố say cũng chửi vợ con thế?". Sau đó, giữa Nguyên và Q xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Vì bực tức và sẵn có men rượu trong người nên Nguyên đi đến tủ lạnh lấy một cây kéo dài 18cm để đánh Q. Thấy vậy, vợ Nguyên chạy đến đóng cửa nhà để ngăn cản không cho Nguyên đi ra ngoài.

Tuy nhiên, Nguyên dùng tay đẩy vợ ngã xuống nền nhà rồi chạy ra ngoài sân và dùng kéo đâm mạnh một nhát vào vùng bụng dưới của Q. Đâm con xong, Nguyên bỏ ra vườn mía sau nhà nằm ngủ.

Nguồn tin từ báo Lao Động cũng cho biết thêm, Q sau đó được đưa đi cấp cứu. Nạn nhân được xác định bị thủng ruột non và đại tràng. Được cấp cứu kịp thời nên Q đã thoát chết. Tuy nhiên, Q bị thương tật với tỷ lệ 70%.

Căn cứ vào các tình tiết, diễn biến của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Phùng Văn Nguyên 10 năm tù giam về tội "Giết người".

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