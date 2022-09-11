Sau những ngày huy động lực lượng, truy tìm tung tích kẻ cướp tiệm vàng táo tợn tại Đồng Nai, nghi can đã bị bắt.
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Vào thời điểm trên, tên này đã dùng súng uy hiếp nhân viên và hăm dọa các khách hàng đang giao dịch tại đây, cướp đi số tiền lớn. Sau khi bị bắt, Dũng không ngờ kế hoạch bị phá sản và sa lưới. Lực lượng công an cũng đã rất vất vả để tìm ra tên này. Công an tỉnh Đồng Nai chia sẻ với VietNamNet đang lấy lời khai của nghi can Lê Huy Dũng (34 tuổi, quê Thanh Hoá, tạm trú huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vì việc cướp ngân hàng Vietcombank - phòng giao dịch Tam Phước, TP.Biên Hoà.
Theo lời khai của Dũng, nghi can từng kinh doanh xưởng gỗ nhưng thất bại. Đồng thời, Dũng cũng cờ bạc, nên nợ nần. Dũng nghĩ đến chuyện cướp ngân hàng. Sau đó, nghi can lên mạng tìm mua một khẩu súng ngắn cùng đạn để thực hiện kế hoạch. Ngân hàng cách nhà nghi can khoảng vài km. Tại đây, Dũng bình thản đi đến một quầy giao dịch rồi rút súng bắn chỉ thiên uy hiếp. Dũng chĩa súng thẳng vào một nhân viên ngân hàng yêu cầu đưa tiền ra. Sau khi cướp Dũng lấy xe gắn máy tẩu thoát, vì có súng nên không ai dám lại gần.
Được biết tên này đã dùng bình sơn xịt đen xe để che dấu. Cách hiện trường hơn 100m, tại bãi đất trống, Dũng dựng xe gắn máy ở đó. Theo một cán bộ công an, sau khi vụ cướp xảy ra, qua trích xuất hình ảnh camera an ninh, cơ quan công an đã xác định kẻ cướp điều khiển xe tẩu thoát về hướng huyện Long Thành. Nhưng vì nhân dạng đối tượng cũng như phương tiện không rõ ràng nên điều tra khó khăn.
Tên này cũng tính toán rất kĩ cách hành sự của mình khiến khó ai có thể bắt tại trận. Theo thông tin cập nhật tại báo Tiền Phong, bước đầu, đối tượng khai nhận thực hiện vụ cướp, đồng thời chỉ ra các địa điểm cất giấu số tang vật liên quan. Lực lượng công an đã thu giữ tang vật gây án gồm 1 khẩu súng rulo, tiền và chiếc xe máy.
Theo cơ quan điều tra, đối tượng Lê Huy Dũng khai chỉ gây án một mình. Về khẩu súng gây án, Dũng khai mua qua mạng xã hội. Trước khi gây ra vụ cướp kể trên, đối tượng không có tiền án, tiền sự. Khi bị bắt, Dũng cũng không ngờ đến và người thân, hàng xóm xung quanh cũng không tin được.