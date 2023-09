Vào thời điểm trên, tên này đã dùng súng uy hiếp nhân viên và hăm dọa các khách hàng đang giao dịch tại đây, cướp đi số tiền lớn. Sau khi bị bắt, Dũng không ngờ kế hoạch bị phá sản và sa lưới. Lực lượng công an cũng đã rất vất vả để tìm ra tên này. Công an tỉnh Đồng Nai chia sẻ với VietNamNet đang lấy lời khai của nghi can Lê Huy Dũng (34 tuổi, quê Thanh Hoá, tạm trú huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vì việc cướp ngân hàng Vietcombank - phòng giao dịch Tam Phước, TP.Biên Hoà.

Lời khai chi tiết của kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai. Ảnh: VietNamNet

Theo lời khai của Dũng, nghi can từng kinh doanh xưởng gỗ nhưng thất bại. Đồng thời, Dũng cũng cờ bạc, nên nợ nần. Dũng nghĩ đến chuyện cướp ngân hàng. Sau đó, nghi can lên mạng tìm mua một khẩu súng ngắn cùng đạn để thực hiện kế hoạch. Ngân hàng cách nhà nghi can khoảng vài km. Tại đây, Dũng bình thản đi đến một quầy giao dịch rồi rút súng bắn chỉ thiên uy hiếp. Dũng chĩa súng thẳng vào một nhân viên ngân hàng yêu cầu đưa tiền ra. Sau khi cướp Dũng lấy xe gắn máy tẩu thoát, vì có súng nên không ai dám lại gần.