Hải thấy phòng trọ K158/2 đường Phan Thanh (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) không khóa cửa nên cầm dao xông vào khống chế, trói 2 nữ sinh viên nhốt trong nhà vệ sinh để cướp laptop, 2 điện thoại.

Theo thông tin từ VietNamNet cho biết, chiều 11/11, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê đã di lý Hồ Thanh Hải (33 tuổi, ngụ phường Chính Gián) từ Khánh Hòa về Đà Nẵng để tiếp tục làm rõ vụ cướp tài sản của 2 nữ sinh.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 10-11, nữ sinh viên Mai Lan Uyên (21 tuổi, quê tỉnh Bình Định) và Phạm Thị Kiều Oanh (22 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) đang ở phòng trọ tại đường Phan Thanh (quận Thanh Khê) thì Hồ Thanh Hải xông vào.

Hải rút dao đe dọa rồi uy hiếp, lấy băng keo trói chân tay cả 2 nữ sinh, nhốt trong nhà vệ sinh. Sau đó, Hải lục tìm tài sản, cướp 1 laptop, 2 điện thoại và bỏ trốn.

Sau khi gây án, Hải điều khiển xe máy đến Quảng Ngãi đón xe khách vào TP.HCM.

Đối tượng Hồ Thanh Hải. Ảnh: VietNamNet

Trao đổi trên báo Thanh Niên, Trung tá Trần Văn Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Khê, cho biết quá trình trinh sát truy xét gặp rất nhiều khó khăn do khi gây án thủ phạm đội mũ bảo hiểm, trùm kín mặt, để lại rất ít dấu vết. Ban đầu, lực lượng công an chỉ xác định nghi phạm cao 1,7m, người ốm, nói giọng Quảng.

Đội Cảnh sát hình sự lập tức theo dấu đối tượng đi xe máy ra khỏi TP.Đà Nẵng vào Quảng Ngãi, đón xe khách nhà xe Bình Tâm để vào TP.HCM.

Đến khu vực TX.Ninh Hòa, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Công an TX này và Trạm CSGT Ninh Hòa, với sự hỗ trợ của lái xe nhà xe Bình Tâm, chặn xe khách, khống chế Hồ Thanh Hải ngay trên xe.

Mở rộng điều tra, công an xác định Hải có 6 tiền án trộm cắp, cướp giật tài sản, ra tù không về nhà mà sống lang thang và tiếp tục phạm tội.

Hải khai, khi gây án điều khiển xe máy Honda Winner màu đen BS 43D1 – 917.95, phát hiện phòng trọ 2 nữ sinh ở tầng 2 không khóa cửa nên xông vào.

Hải định khi vào đến TP.HCM sẽ bắt đầu hành trình lẩn trốn ở nhiều tỉnh, thành. Hiện Công an Q.Thanh Khê đang tạm giữ hình sự Hải, đồng thời thu hồi laptop, điện thoại để trả lại cho 2 nữ sinh viên.

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