Hai bố con bị cáo Ninh và Sơn bị đưa ra xét xử với cáo buộc đánh chết ông Nguyễn Đỗ Tỵ (56 tuổi, trú xã Võng Xuyên, H.Phúc Thọ) vì mâu thuẫn trong lúc nhậu tại Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phúc Thọ. Trước khi diễn ra phiên tòa, rất đông người thân nạn nhân đã có mặt tại trước cổng tòa án đeo khăn tang và cầm theo di ảnh của ông Tỵ với mong muốn sẽ có phán quyết công minh, đưa ra bản án thích đáng với 2 bị cáo. Người thân của nạn nhân cho biết gia đình không cần bồi thường vật chất mà chỉ mong tòa xét xử đúng người, đúng tội và đưa ra bản án nghiêm khắc nhất với các bị cáo Ninh và Sơn.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, vào ngày 14/11, Tòa án nhân dân Hà Nội mở phiên sơ thẩm, xét xử 2 bị cáo Lê Ngọc Ninh (53 tuổi, trú H.Phúc Thọ, Hà Nội) và Nguyễn Văn Sơn (33 tuổi, trú H.Ba Vì, Hà Nội; con nuôi của Ninh) về tội “giết người”.

Trong quá trình ăn uống, khi ông Tỵ mời Ninh chén rượu nên Kiên đã rót rượu cho ông Tỵ. Thấy chén rượu của ông Tỵ màu nhạt nên Ninh nghi ngờ Kiên rót nước lọc cho ông Tỵ. Bực tức, Ninh cầm chén rượu ném vào mặt Kiên.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, dựa vào cáo trạng, do có quen biết, chiều 5/10/2021, ông Nguyễn Đỗ Tỵ đã mời ông Kiều Duy Chinh (SN 1975, thẩm phán của TAND huyện Phúc Thọ); Lưu Văn Kiên (cán bộ VKSND huyện Phúc Thọ); Nguyễn Văn Trường (trú huyện Ba Vì, TP Hà Nội); Lê Ngọc Ninh (SN 1969, trú xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ) cùng một số người khác tổ chức liên hoan tại bếp ăn ở trụ sở VKSND huyện Phúc Thọ (địa chỉ tại thị trấn Phúc Thọ).

Thấy Ninh có thái độ mất lịch sự, anh Nguyễn Văn Trường đã xô xát với Ninh và được mọi người can ngăn, rồi tất cả giải tán đi về. Sau đó, Ninh lái xe ôtô về, song vẫn bực tức việc bị đánh nên đã quay xe lại và gọi điện cho ông Tỵ ra để nói chuyện. Tại đây, Ninh đã yêu cầu ông Tỵ gọi điện cho anh Trường đến xin lỗi mình.

Khi bị ông Tỵ từ chối, Ninh đã gọi điện thoại cho con nuôi là Nguyễn Văn Sơn nói: "Bố đang va chạm đánh nhau, con cho đàn em xuống". Sau đó, Sơn đã cầm 1 thanh đao gọi taxi chở đến VKSND huyện Phúc Thọ.

Khi còn cách cổng VKSND huyện Phúc Thọ khoảng 40m, Sơn xuống đi bộ đến chỗ ông Tỵ đang ngồi. Thấy Sơn đến, Ninh chỉ tay về phía ông Tỵ. Hiểu ý, Sơn đã xông đến dùng chân đạp, đá nhiều lần vào đầu, người ông Tỵ đến khi nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, một số người ở gần đã đưa ông Tỵ đi cấp cứu.

Phiên tòa xét xử ngày 14/11 - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Do thương tích quá nặng, ngày 7/10/2021, ông Tỵ đã tử vong. Sau đó, 2 bị can là Ninh và Sơn bị Công an bắt tạm giam về hành vi Giết người.

Ninh và Sơn là thành phần bất hảo tại địa phương. Trong đó, bị can Ninh đã 2 lần nhận án tù về hành vi cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản. Ninh có vợ từng làm ở Tòa án nhân dân huyện Phúc Thọ, nhưng do bản tính côn đồ, thường gây rắc rối, người vợ và Ninh đã ly hôn. Còn bị can Sơn từng 5 lần bị phạt hành chính về các hành vi mua dâm, đánh bạc và sử dụng ma túy.