Nghi phạm đánh chết người tình trong khách sạn ở Cà Mau: Liên tục nói nhảm, mất kiểm soát nên chưa thể lấy lời khai

Xã hội 12/11/2022 16:55

Công an tỉnh Cà Mau tạm giữ trong tình trạng khẩn cấp đối với ông Nguyễn Thanh Xuân Nguyễn Văn Xuân (58 tuổi), nghi phạm đã dùng cây gỗ đánh tới tấp người yêu tại hành lang khách sạn khiến nạn nhân tử vong.

Theo thông tin từ Zing, vào ngày 12/11, Công an tỉnh Cà Mau tạm giữ trong tình trạng khẩn cấp đối với ông Nguyễn Thanh Xuân (58 tuổi, ngụ phường 8, TP Cà Mau). Người này là nghi can sát hại chị N.T.T. (39 tuổi, ngụ tại huyện Năm Căn, Cà Mau).

Lãnh đạo cơ quan điều tra cho biết sau khi đánh chết chị T., ông Xuân liên tục nói nhảm. Nghi can này liên tục đi vệ sinh trong tình trạng mất kiểm soát, nên cảnh sát chưa ghi được lời khai.

Nghi phạm đánh chết người tình trong khách sạn ở Cà Mau: Liên tục nói nhảm, mất kiểm soát nên chưa thể lấy lời khai - Ảnh 1
Rùng mình vụ một phụ nữ tử vong sau khi bị hành hung trong khách sạn ở Cà Mau - Ảnh: Báo Thanh niên

 

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh niên, vào ngày 10/11, ở một khách sạn trên địa bàn P.5, TP.Cà Mau. Người đàn ông được xác định là Nguyễn Thanh Xuân (58 tuổi, ngụ khóm 1, P.8, TP.Cà Mau) và nạn nhân là chị N.T.T.

Theo hình ảnh camera an ninh của khách sạn ghi lại, nghi phạm Xuân cầm cây gỗ đánh liên tục khoảng 50 cái vào tay, chân và đầu của người nữ. Vụ việc xảy ra ngay lối đi của khách sạn. Đặc biệt, sau một lúc đánh liên tục vào người nữ, Xuân ngồi nghỉ, sau đó ngồi dậy đánh tiếp. Hình ảnh camera cũng cho thấy có người vào can ngăn nhưng Xuân vẫn hung hăng, khiến người can ngăn dừng lại. Sau đó, có một thanh niên đến kéo được người đàn ông này đi.

Bệnh viện đa khoa Cà Mau cho biết, người nữ bị đa chấn thương, thương tích khắp cơ thể, các vết thương rất nặng. "Bệnh nhân bị nứt sàn sọ, nứt xương sọ thái dương, các xoang trước mặt bị bể, dập phổi, gãy xương sườn, gãy xương tay, xương chậu... Cơ thể bệnh nhân đầy các vết thương nên vào viện chỉ kịp đặt nội khí quản, truyền máu... thì bệnh nhân tử vong. Mặc dù khi bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân thì được báo động đỏ", một lãnh đạo của Bệnh viện đa khoa Cà Mau thông tin.

Đồng thời, vị lãnh đạo này cũng cho biết, bản thân có gần 30 năm làm việc ở bệnh viện, đây là lần đầu tiên chứng kiến bệnh nhân nhập viện với những vết thương do bị đánh dã man như vậy. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp N.V.X. Được biết, X. nguyên là cán bộ kiểm lâm.

Nghi phạm đánh chết người tình trong khách sạn ở Cà Mau: Liên tục nói nhảm, mất kiểm soát nên chưa thể lấy lời khai - Ảnh 2
Con trai ôm lư hương, con gái ôm di ảnh của nạn nhân, khiến ai chứng kiến cũng không thể cầm lòng - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Sáng cùng ngày, gia đình chị T. đã an táng nạn nhân tại xã Rạch Chèo. Chị V.T.C. (em chị T.) cho biết khi con ông Xuân báo tin để mọi người vào bệnh viện, thì nạn nhân hôn mê sâu. Nhiều người bị sốc khi thấy trên cơ thể chị T. chi chít vết thương.

Theo chị C., ông Xuân và chị T. quen nhau được khoảng 2 năm. Ông X. ly hôn vợ, còn chị T. chồng mất khoảng 8 năm. Do ông Xuân liên tục nói nhảm, cơ quan điều tra chưa làm rõ mâu thuẫn giữa 2 người.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ người phụ nữ tử vong sau khi bị hành hung dã man ở khách sạn.

Thông tin bất ngờ vụ người đàn ông đạp vào đầu phụ nữ ngay quốc lộ gây phẫn nộ

Thông tin bất ngờ vụ người đàn ông đạp vào đầu phụ nữ ngay quốc lộ gây phẫn nộ

Vì bị xe va quẹt vào nhà cổng nhà, người phụ nữ đi xe máy đã đuổi đánh người đàn ông một đoạn dài. Sau đó vì bực tức, người đàn ông đã xuống ôtô hành hung, đạp vào đầu người phụ nữ.

Xem thêm
Từ khóa:   Nghi phạm đánh chết người tình trong khách sạn ở Cà Mau mâu thuẫn tình cảm sát hại người tình ở Cà Mau

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 3 giờ 42 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 4 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 5 giờ 42 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?