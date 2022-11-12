Lãnh đạo cơ quan điều tra cho biết sau khi đánh chết chị T., ông Xuân liên tục nói nhảm. Nghi can này liên tục đi vệ sinh trong tình trạng mất kiểm soát, nên cảnh sát chưa ghi được lời khai.

Theo thông tin từ Zing, vào ngày 12/11, Công an tỉnh Cà Mau tạm giữ trong tình trạng khẩn cấp đối với ông Nguyễn Thanh Xuân (58 tuổi, ngụ phường 8, TP Cà Mau). Người này là nghi can sát hại chị N.T.T. (39 tuổi, ngụ tại huyện Năm Căn, Cà Mau).

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh niên, vào ngày 10/11, ở một khách sạn trên địa bàn P.5, TP.Cà Mau. Người đàn ông được xác định là Nguyễn Thanh Xuân (58 tuổi, ngụ khóm 1, P.8, TP.Cà Mau) và nạn nhân là chị N.T.T.

Theo hình ảnh camera an ninh của khách sạn ghi lại, nghi phạm Xuân cầm cây gỗ đánh liên tục khoảng 50 cái vào tay, chân và đầu của người nữ. Vụ việc xảy ra ngay lối đi của khách sạn. Đặc biệt, sau một lúc đánh liên tục vào người nữ, Xuân ngồi nghỉ, sau đó ngồi dậy đánh tiếp. Hình ảnh camera cũng cho thấy có người vào can ngăn nhưng Xuân vẫn hung hăng, khiến người can ngăn dừng lại. Sau đó, có một thanh niên đến kéo được người đàn ông này đi.

Bệnh viện đa khoa Cà Mau cho biết, người nữ bị đa chấn thương, thương tích khắp cơ thể, các vết thương rất nặng. "Bệnh nhân bị nứt sàn sọ, nứt xương sọ thái dương, các xoang trước mặt bị bể, dập phổi, gãy xương sườn, gãy xương tay, xương chậu... Cơ thể bệnh nhân đầy các vết thương nên vào viện chỉ kịp đặt nội khí quản, truyền máu... thì bệnh nhân tử vong. Mặc dù khi bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân thì được báo động đỏ", một lãnh đạo của Bệnh viện đa khoa Cà Mau thông tin.

Đồng thời, vị lãnh đạo này cũng cho biết, bản thân có gần 30 năm làm việc ở bệnh viện, đây là lần đầu tiên chứng kiến bệnh nhân nhập viện với những vết thương do bị đánh dã man như vậy. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp N.V.X. Được biết, X. nguyên là cán bộ kiểm lâm.

Con trai ôm lư hương, con gái ôm di ảnh của nạn nhân, khiến ai chứng kiến cũng không thể cầm lòng - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Sáng cùng ngày, gia đình chị T. đã an táng nạn nhân tại xã Rạch Chèo. Chị V.T.C. (em chị T.) cho biết khi con ông Xuân báo tin để mọi người vào bệnh viện, thì nạn nhân hôn mê sâu. Nhiều người bị sốc khi thấy trên cơ thể chị T. chi chít vết thương.

Theo chị C., ông Xuân và chị T. quen nhau được khoảng 2 năm. Ông X. ly hôn vợ, còn chị T. chồng mất khoảng 8 năm. Do ông Xuân liên tục nói nhảm, cơ quan điều tra chưa làm rõ mâu thuẫn giữa 2 người.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ người phụ nữ tử vong sau khi bị hành hung dã man ở khách sạn.