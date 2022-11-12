Vì bị xe va quẹt vào nhà cổng nhà, người phụ nữ đi xe máy đã đuổi đánh người đàn ông một đoạn dài. Sau đó vì bực tức, người đàn ông đã xuống ôtô hành hung, đạp vào đầu người phụ nữ.

Ngày 11/11, trên mạng xã hội facebook xuất hiện một đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại hình ảnh một người đàn ông vừa chửi bới vừa liên tục dùng chân đạp thẳng vào đầu, vào mặt một người phụ nữ bên ven đường. Người đàn ông này còn dọa giết và ép người phụ nữ lên xe ô tô đang đậu ven đường. Trước hành động hung hãn, người phụ nữ chỉ biết quỳ xuống đường và ôm lấy đầu.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, sự việc được cho là xảy tại quốc lộ 1, đoạn qua xã Suối Cát, H.Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Nhiều người xem đoạn clip trên không rõ mối quan hệ giữa hai người như thế nào nhưng bày tỏ rất phẫn nộ trước hành động của người đàn ông. Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người xem đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh và xử lý nghiêm hành vi côn đồ của người đàn ông trong clip.

Theo chính quyền xã Suối Cát, H. Cam Lâm, sau khi nhận phản ánh về clip trên, xã đã chỉ đạo lực lượng công an tiến hành xác minh làm rõ vụ việc và sẽ xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo theo quy định nếu có.

Hình ảnh clip được người dân quay lại - Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin từ báo Lao động, người phụ nữ trong clip tên là T.T.H (SN 1981, trú thôn Tân Xương 2, xã Suối Cát), còn người đàn ông tên H.Q.T (SN 1991, trú huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Hai người này vốn là chị em họ trong nhà.

Trước đó, hai người này có mâu thuẫn vì anh T. đi xe và va quẹt vào cổng nhà chị H, làm vỡ kính chiếu hậu và kính chắn gió ôtô. Bực tức, chị H đuổi đánh, chửi mắng anh T. trên một đoạn đường dài. Khi đến thôn Khánh Thành Nam, anh T. không giữ được bình tĩnh nên có hành vi đạp vào đầu chị H.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Suối Cát đã mời hai người này lên làm việc. Về phía chị H cũng không có thương tích gì nhiều. Tại trụ sở làm việc, anh T. và chị H. đã viết cam kết không tái diễn hành động nói trên và tự nguyện hòa giải.

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