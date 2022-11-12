Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã cung cấp những thông tin mới liên quan đến vụ việc người đàn ông bị chém lìa chân khi đang đi trên phố.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thường Tín đã ra quyết định truy nã đối với Vũ Tá Đăng (SN 1994, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội) về tội "Cố ý gây thương tích". Theo điều tra, Đăng có mâu thuẫn với ông N.V.H (SN 1972, Thường Tín, Hà Nội). Đăng có gọi cho Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) đi giải quyết mâu thuẫn với ông H.

Hai đối tượng Vũ Tá Đăng (trái) và Nguyễn Huy Hoàng (phải) - Ảnh: An ninh thủ đô Chiều 15/7/2022, hai đối tượng chở nhau đến dốc Vân La, xã Hồng Vân. Khi thấy ông H đang đi bộ, Đăng cầm dao chém đứt chân ông H rồi bỏ trốn. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội phối hợp Công an huyện Thường Tín và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ Nguyễn Huy Hoàng, tuy nhiên đối tượng Vũ Tá Đăng đã bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thường Tín sau đó đã ra quyết định truy nã đối với Vũ Tá Đăng về tội "Cố ý gây thương tích".

Đang đi trên đường, ông N.V.H. bị chém lìa chân ở Hà Nội - Ảnh: Báo Dân Việt Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào khoảng 17 giờ ngày 15/7, tại Dốc Vân La, xã Hồng Vân (Thường Tín), một người đàn ông đang đi bộ trên đường thì bị đối tượng lạ mặt đi phía sau dùng hung khí chém vào chân. Hậu quả của vụ việc khiến nạn nhân bị đứt lìa chân. Người bị chém được xác định là ông N.V.H. Về nội dung vụ án, tài liệu điều tra thể hiện, do có mâu thuẫn tiền bạc với anh H, đầu giờ chiều 13/7, Đăng gọi điện cho Hoàng rủ đi "giải quyết" mâu thuẫn với nạn nhân H. Hoàng nhận lời, ngày 14/7 mượn xe máy chở Đăng đi. Các đối tượng đã chuẩn bị biển kiểm soát khác để lắp vào xe máy, Đăng mang theo dao "mèo" tìm anh H. Do không thấy anh H nên Hoàng và Đăng ra về. 16 giờ ngày 15/7, hai đối tượng quay lại khu nơi anh H ở. Khi thấy nạn nhân đang đi bộ trên vỉa hè, Đăng cầm dao áp sát từ sau lưng rồi chém đứt chân nạn nhân. Sau khi gây án, hung thủ nhảy lên xe máy do một đối tượng khác điều khiển bỏ chạy về phía đê Hữu Hồng hướng đi Trung tâm thành phố Hà Nội.

Thời gian tạm giam của bà Nguyễn Phương Hằng có thể kéo dài bao lâu? Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã gia hạn lệnh tạm giam đối với bị can Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) từ ngày 4/11.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-bien-moi-vu-nguoi-dan-ong-bi-chem-lia-chan-tren-pho-ha-noi-523915.html