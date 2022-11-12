Thời hạn trả kết quả giám định ADN của gia đình cô gái mất tích Lương Hải Như với thi thể được phát hiện trên sông Tô Lịch là bao lâu?

Xã hội 12/11/2022 09:37

Theo luật sư Đỗ Thanh Tâm, tuỳ thuộc vào mục đích để giám định ADN thì sẽ có mức thời hạn khác nhau đối với kết quả trưng cầu giám định.

Liên quan đến vụ cô gái Lương Hải Như (23 tuổi, quê Chương Mỹ, Hà Nội) mất tích suốt nhiều tháng qua, theo thông tin của VTC news, ông Lương Viết Tuyên (47 tuổi, cha của nạn nhân) cho biết, vào ngày 7/10, gia đình nhận được thông tin từ cơ quan chức năng rằng phát hiện một xác đã phân hủy trên sông Tô Lịch. Xác được nhận diện là nữ, có dấu hiệu nghi ngờ là Hải Như đang mất tích.

Vài ngày sau, công an lấy mẫu xét nghiệm ADN của cha mẹ Hải Như để đối chứng với xác. Trong suốt một tháng qua, dù đã liên lạc với cảnh sát nhiều lần, gia đình vẫn chưa nhận thêm thông tin mới. Ông Tuyên thông tin thêm: "Gia đình không được nhìn trực tiếp nên không biết độ nhận dạng chính xác thế nào. Xác trên sông Tô Lịch có dấu hiệu làm răng. Trùng hợp, con gái tôi cũng từng đi sửa răng số 4 và một vài vị trí răng khác. Công an cũng đã xác minh với người làm răng cho Hải Như".

Trong thâm tâm người cha 47 tuổi, ông không dám nghĩ đến những điều xấu xảy đến với con gái. Gia đình ông Tuyên liên tục làm việc với cơ quan chức năng, mong mỏi ngày Hải Như sớm trở về.

 

Thời hạn trả kết quả giám định ADN của gia đình cô gái mất tích Lương Hải Như với thi thể được phát hiện trên sông Tô Lịch là bao lâu? - Ảnh 1
Sau khi phát hiện xác trên sông Tô Lịch nghi ngờ là Hải Như, cảnh sát đã lấy mẫu xét nghiệm ADN của cha mẹ cô gái để đối chiếu - Ảnh: Vietnamnet

Trao đổi với VietNamnet xoay quanh thời hạn trả kết quả giám định ADN, luật sư Đỗ Thanh Tâm (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội), theo luật định, thời hạn giám định tư pháp trong trường hợp trưng cầu giám định được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

"Thời hạn giám định tư pháp tối đa là 3 tháng (đối với các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 2 Điều 1). Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn thì thời hạn giám định tối đa là 4 tháng" - luật sư Tâm cho biết. 

Theo luật sư Đỗ Thanh Tâm, tuỳ thuộc vào mục đích để giám định ADN thì sẽ có mức thời hạn khác nhau đối với kết quả trưng cầu giám định. Nếu chỉ giám định ADN của người chết để xác định danh tính sẽ không thuộc trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định theo luật. Tuy nhiên, trong các trường hợp như trên, việc trưng cầu giám định AND để xác định danh tính luôn rất cần thiết.

Theo đó, thời hạn giám định sẽ tối đa là 3 tháng. Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn thì thời hạn giám định tối đa là 4 tháng.

"Luật Giám định tư pháp quy định, trường hợp có vấn đề phát sinh hoặc có cơ sở cho rằng vụ việc giám định không thể hoàn thành đúng thời hạn thì cá nhân, tổ chức thực hiện giám định phải kịp thời thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho người trưng cầu giám định và thời gian dự kiến hoàn thành, ra kết luận giám định” - luật sư Đỗ Thanh Tâm viện dẫn. 

Hiện, vụ việc mất tích của cô gái trẻ Lương Hải Như vẫn đang nhận nhiều sự quan tâm.

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"Gia đình tôi đã rất khổ tâm rồi, hy vọng rằng con gái tôi còn sống là rất mong manh. Chúng tôi chỉ mong sớm tìm được con" - ông T. tâm sự.

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