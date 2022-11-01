Nhìn lên di ảnh của người con gái út trên bàn thờ mới lập, ông Tuyên nghẹn ngào: "Vợ chồng tôi chỉ có 2 người con gái, vất vả làm lụng hàng chục năm trời để nuôi các con khôn lớn. Khi 2 người con đã học hành đầy đủ, ra trường và có công ăn việc làm những tưởng là lúc vợ chồng được thảnh thơi nhưng tai họa lại bỗng nhiên ập xuống...".

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, đến ngày 1/11, Lương Hải Như - con gái út của ông Lương Viết Tuyên (47 tuổi) đã mất tích 3 tháng 21 ngày. Ngần ấy thời gian, bất kể mưa nắng, ông Tuyên cùng những người thân trong gia đình vẫn miệt mài tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Thậm chí, phía gia đình sẽ tính chuyện mở rộng phạm vi tìm kiếm ở các cầu lớn như cầu Mai Lĩnh, cầu vượt sông Đáy, cầu Nhật Tân.

Ông Tuyên cũng cho biết thêm đến thời điểm hiện tại, công tác tìm kiếm Hải Như vẫn được gia đình tiến hành nhưng phạm vi đã được thu hẹp lại ở địa phận làng Thổ Ngõa (xã Tân Hòa, huyện Quốc, Hà Nội) và xã địa phận xã Tiên Phương (huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Đây là 2 địa điểm được cơ quan công an nhận định là nơi phát hiện Hải Như đi vào nhưng không thấy đi ra.

Ông Lương Viết Tuyên (47 tuổi) chưa bao giờ nguôi hi vọng tìm kiếm con gái - Ảnh: Báo phụ nữ Việt Nam

Đến thời điểm hiện tại, phía cảnh sát đã 3 lần dẫn chó nghiệp vụ đi tìm kiếm tung tích Hải Như. Mỗi lần như thế cách nhau chừng 7-10 ngày. Trong cả 3 lần tìm kiếm đều nằm trong khu vực huyện Quốc Oai và huyện Chương Mỹ. Những địa điểm tìm kiếm được lực lượng chức năng chú ý tới là gần các sông, hồ và trang trại chăn nuôi.

Ở lần tìm kiếm gần nhất diễn ra vào ngày 15/9, chó nghiệp vụ được đưa đến tìm kiếm trên núi thuộc địa phận thôn Tiên Lữ (xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ). Thế nhưng, cũng giống như những lần trước đó, quá trình tìm kiếm lần này, cơ quan công an vẫn chưa phát hiện thêm manh mối gì.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm tung tích Hải Như tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức - Ảnh: Báo phụ nữ Việt Nam

Theo thông tin từ Người đưa tin, T. và Lương Hải Như trước đây có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay. Giữa cả hai xảy ra mâu thuẫn tiền bạc và tình cảm nên T. nhiều lần theo dõi, doạ giết Hải Như. Đỉnh điểm là cách đây hơn 1 tháng T. đã chặn đường, hành hung Hải Như và bị Công an khu vực bắt viết giấy cam đoan không tiếp tục theo dõi, doạ dẫm, làm hại người khác. Tuy nhiên, T. liên tục sử dụng số điện thoại của bạn bè nhắn tin làm phiền Hải Như.

Quỳnh Như cũng cung cấp hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh tại khu vực T. sinh sống, cho thấy vào tối Hải Như mất tích, chàng trai này có xách một túi lớn khoảng 1,2 m đi ra từ căn phòng trọ. Theo định vị điện thoại thì từ 21h30 - 23h23 ngày 14/7, Hải Như có mặt tại nhà của T.N.T.

Về phía gia đình, sau khi biết tin T.N.T. tử vong và Hải Như cũng mất tích bí ẩn, gia đình ông Tuyên đã nhờ trích xuất camera và biết vào nửa đêm, rạng sáng trước hôm được phát hiện tử vong, T.N.T. đã có mặt ở khu vực quanh cầu Cù Sơn (xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Lương Hải Như (23 tuổi) đã mất tích 3 tháng 21 ngày - Ảnh: Internet

Kể từ ngày con mất tích, anh em họ hàng và cả hàng trăm người thương cảm đã hỗ trợ phương tiện, sức lực, kinh phí để tìm kiếm Hải Như nhưng tất cả đều vô vọng. Bây giờ, chỉ có ông Tuyên và người thân trong nhà vẫn tiếp tục tìm kiếm. Mỗi lần rời nhà, ông Tuyên đều mang theo hy vọng sẽ có được thông tin về con gái nhưng rồi ông lại trở về nhà trong nỗi thất vọng.

"Tính Hải Như tôi biết, em nó sống tình cảm. Ngày thường, hôm nào Như cũng gọi điện về nhà, ít nhất là 2 lần, có hôm 5-6 lần chỉ để thủ thỉ, tỉ tê chuyện học, chuyện đi làm với bố mẹ. Vậy nên, nếu Như còn sống, tôi chắc chắn rằng dù có phải đánh đổi cả tính mạng em nó cũng sẽ gọi điện về nhà. Nhưng đến gần 4 tháng rồi, em nó mất thật rồi! Không còn hy vọng gì nữa", ông Tuyên nghẹn ngào.

Gần 4 tháng qua, vợ chồng ông Tuyên không khi nào được ngủ tròn giấc, khi trời còn chưa sáng, ông Tuyên đã trở dậy chuẩn bị những đồ dùng cần thiết để lên đường tìm kiếm tung tích con gái út và trở về nhà khi trời đã quá khuya.