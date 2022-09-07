Liên quan đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở Bình Dương, quán karaoke An Phú, nằm trên đường Trần Quang Diệu (phường An Phú, TP Thuận An) hiện lại bốc khói nghi ngút, lửa đang bùng phát bên trong khiến công tác cứu nạn bị gián đoạn.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, liên quan đến vụ hỏa hoạn lớn tại quán karaoke ở Bình Dương, đến 10 giờ ngày 7/9, quán karaoke An Phú, nằm trên đường Trần Quang Diệu (phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương) có dấu hiệu tiếp tục bùng phát trở lại. Do đó, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích đang bị gián đoạn để chữa cháy.

Cụ thể, quán karaoke hiện lại bốc khói nghi ngút, lửa đang bùng phát bên trong khiến công tác cứu nạn bị gián đoạn. Các lực lượng chữa cháy đang tiếp tục phun nước dập lửa. Ngoài ra, quán karaoke được xây kín nên lại càng khó khăn hơn để tiếp cận dập tắt hoàn toàn. Khói lửa bùng phát trở lại khiến công tác cứu hộ cứu nạn bị gián đoạn - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Công tác tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường vẫn được tiến hành hết sức khẩn trương - Ảnh: Báo Dân Việt Hiện tại, lãnh đạo tỉnh Bình Dương, Công an tỉnh Bình Dương và lãnh đạo TP Thuận An vẫn đang có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn. Đồng thời, thăm hỏi động viên những nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Nạn nhân may mắn thoát chết đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Việt, vào khoảng 21 giờ tối 6/9 tại quán karaoke 3 tầng này. Quán có diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2, diện tích cháy khoảng 400m2 (khu vực tầng 2, 3), chất cháy chủ yếu vật liệu trang trí nội thất, gỗ. Ngọn lửa lan nhanh tại khu tầng 2 và 3, khói đen bao trùm toàn bộ quán karaoke. Lúc này, các lối thoát và đường cầu thang đều bị ngọn lửa bít kín, buộc nhiều nhân viên và khách hát phải liều mình nhảy từ tầng cao xuống đất. Thời điểm trên, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội trên phía trên lầu của quán. Phát hiện bị cháy nhưng do ngọn lửa bít lối đi nên một số nhân viên và khách hát trong quán không thể tháo chạy mà bị mắc kẹt bên trong. Một số nhân viên và khách trong quán đã liều mình nhảy xuống đất và bị thương. Nhiều xe cứu thương được điều tới hỗ trợ các nạn nhân đi cấp cứu.

Vụ cháy quán karaoke khiến 12 người chết ở Bình Dương: Clip lời kể của nhân chứng thoát chết khiến nhiều người không khỏi phần ám ảnh Liên quan đến vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 12 người tử vong, lời kể của các nhân chứng thoát chết khiến nhiều người không khỏi phần ám ảnh.

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