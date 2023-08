Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, liên quan đến vụ hỏa hoạn lớn tại quán karaoke ở Bình Dương, đến 10 giờ ngày 7/9, quán karaoke An Phú, nằm trên đường Trần Quang Diệu (phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương) có dấu hiệu tiếp tục bùng phát trở lại. Do đó, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích đang bị gián đoạn để chữa cháy.