Đã hơn hai tháng kể từ ngày Lương Hải Như (23 tuổi, quê Chương Mỹ, Hà Nội) mất tích, gia đình vẫn cố gắng tìm kiếm con gái trong vô vọng.

Vụ việc cô gái Lương Hải Như (sinh năm 1999, Hà Nội) mất tích bí ẩn từ ngày 14/7 đến nay khiến dư luận không ngừng quan tâm các thông tin liên quan. Suốt hơn hai tháng qua, gia đình vẫn không ngừng tìm kiếm cô gái 23 tuổi này. Người cha 47 tuổi thường xuyên cập nhật tình hình từ cơ quan chức năng. Công an khuyên gia đình mở rộng tìm kiếm sang làng Thổ Ngõa, huyện Quốc Oai và xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ. Theo thông tin từ Zing, nói về hành trình tìm kiếm Hải Như, ông Lương Viết Tuyên (47 tuổi, cha ruột Hải Như) không khỏi băn khoăn khi còn nhiều điều bất thường trong việc tìm ra xe máy của nạn nhân. Ông Tuyên lý giải bởi khi kiểm tra camera, cảnh sát nhận định đây là hai địa điểm phát hiện Hải Như đi vào nhưng không thấy nạn nhân đi ra.

"Công an vẫn đang trong quá trình điều tra, không tiết lộ nhiều thông tin. Nhưng thấy gia đình tìm kiếm vất vả quá, lực lượng chức năng cũng chỉ cho chúng tôi hướng tìm chính xác hơn", ông Tuyên cho biết. Hải Như mất tích hơn hai tháng qua - Ảnh: Zing Bên cạnh đó, theo thông tin từ VTV News, gia đình tìm thấy dép và túi xách của Hải Như ở xung quanh cầu Cù Sơn (huyện Hoài Đức). Ngày 25/7, gia đình tìm thấy xe máy ở một bãi gửi xe tại phố Tú Mỡ, quận Cầu Giấy - cách nơi tìm thấy dép và túi xách của Hải Như khoảng 15 km.

Ông Tuyên cho biết gia đình không tự tìm ra xe máy. Trước đó, liên tục trong 1-2 ngày, có nhiều số điện thoại ẩn danh gọi cho ông Tuyên và chị gái của Hải Như giục gia đình ra phố Tú Mỡ nhận xe máy. Lo sợ có điều gì uẩn khúc, gia đình Hải Như đã báo cảnh sát cùng đi đến bãi gửi xe xác nhận tình hình. Ông Tuyên chia sẻ thêm: "Trước đó, có nhiều số điện thoại vô danh gửi vào số điện thoại của Như Quỳnh (chị gái Hải Như) thông báo rằng xe máy của Hải Như đang ở bãi xe Tú Mỡ, gia đình đến để lấy về. Như vậy, người ta muốn gia đình lấy xe chứ không phải Công an lấy xe, nghĩa là ngay từ ban đầu, có ai đó đã biết xe máy của Hải Như đang ở đấy rồi. Tôi nghi ngờ, nhóm người thông báo cho gia đình tôi về chiếc xe máy của Hải Như cũng chính là nhóm người biết thông tin về con gái tôi, chứ cũng không nghi ngờ họ là tòng phạm hay gì cả". Tình trạng xe máy của Hải Như (xe hiệu Honda Vision màu đen) và đồ đạc cá nhân khi được cơ quan công an phát hiện - Ảnh: VTC News Hiện tại, gia đình Hải Như cùng người dân Chương Mỹ đang chia thành 5-6 đội, mỗi đội có khoảng 8-10 người cùng tìm kiếm các khu vực khác nhau. Ngoài ra, có thêm một đội thiện nguyện từ TP.HCM giúp dò tìm trên cạn bằng robot. Gần đây đây nhất, một đội thợ lặn từ TP Kon Tum cũng ra phụ giúp tìm kiếm dưới sông nhưng đành phải bỏ cuộc. Theo phía gia đình, chi phí sau hơn hai tháng tìm kiếm Hải Như, theo chia sẻ của gia đình, đã lên đến hàng trăm triệu đồng.

Vụ Lương Hải Như mất tích bí ẩn ở Hà Nội: Gia đình vẫn không nhận được bất kỳ tin tức gì mới trong gần 2 tháng qua về con Liên quan đến vụ Lương Hải Như mất tích ở Hà Nội, từ khi con mất tích gia đình đã số tiền không nhỏ để tìm kiếm con nhưng kết quả gần 2 tháng qua vẫn không có chút manh mối gì thêm.

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