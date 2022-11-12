Xúc động nỗi lòng của người cha nông dân lần đầu được con gái tổ chức sinh nhật ở Long An

Xã hội 12/11/2022 11:09

Khi lần đầu tiên trong đời được con gái tổ chức sinh nhật, ông Dương Văn Bao (50 tuổi) khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Mới đây, mạng xã hội đã chia sẻ câu chuyện vô cùng xúc động của bản thân khi lần đầu tổ chức sinh nhật cho cha. Đáng chú ý là khi thấy chiếc bánh kem, người cha cứ nhìn mãi, rồi ngắm nghía hồi lâu, tủm tỉm cười và chú ngẩng lên nhìn các con bằng ánh mắt trìu mến. Thậm chí, người cha hỏi con rằng: “Sao người ta làm khéo vậy? Đây là dâu thiệt hả con?”. 

Ngay sau khi đăng tải doạn clip có hàng trăm ngàn lượt xem, bình luận, chia sẻ từ cư dân mạng ở khắp các nền tảng mạng xã hội. Ai cũng gửi lời chúc sinh nhật tới người đàn ông cũng như liên tưởng tới câu chuyện của gia đình mình, nhắc nhau phải luôn quan tâm tới ba mẹ nhiều hơn.

Xúc động nỗi lòng của người cha nông dân lần đầu được con gái tổ chức sinh nhật ở Long An - Ảnh 1Xúc động nỗi lòng của người cha nông dân lần đầu được con gái tổ chức sinh nhật ở Long An - Ảnh 2
Nhìn gương mặt hiền lành có phần hạnh phúc và thích thú của người cha khiến ai cũng phải cảm động - Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin từ báo Thanh niên, chia sẻ về đoạn clip xúc động ấy, chị Dương Thị Trà My (24 tuổi, ngụ xã Tân Thành, H.Tân Thạnh, Long An) cho biết clip được quay vào nửa đầu tháng 11, đúng vào sinh nhật của ba chị, ông Dương Văn Bao (50 tuổi). Cô con gái kể nhà mình có 4 chị em, cả 3 em của chị đều đang học đại học ở TP.HCM, còn chị sau khi học xong đại học thì về quê sống, làm việc và lập gia đình, ở cách nhà ba mẹ hơn 30 phút đi xe máy.

“Hôm đó là sinh nhật của ba, tôi không nhớ. Mấy đứa em ở thành phố mới nhắc là chị có gửi lời chúc sinh nhật tới ba chưa thì mình mới “đứng hình” và nhận ra suốt từ đó đến nay ba chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật. Vậy là 2 vợ chồng tôi quyết định làm cho ba sinh nhật đầu tiên”, chị My kể lại.

Dù trời mưa tầm tã, chị vẫn cùng chồng đi mua một chiếc bánh kem đặc biệt, đồ ăn rồi sang nhà ba mẹ tổ chức một buổi tiệc ấm cúng. Ban đầu, ông Bao thấy các con dọn đồ ăn ra cũng chỉ nghĩ là một buổi họp mặt bình thường, cho đến khi thấy các con lấy bánh sinh nhật, ông mới tủm tỉm cười. Vậy là trong chiều tối hôm đó, cả nhà 4 người ở quê đã tổ chức một sinh nhật thật ấm cúng cho ông Bao. Các con ở TP.HCM cũng gọi về mừng sinh nhật ba khiến ông không khỏi xúc động.

“Ba tôi ít khi thể hiện cảm xúc, nhưng hôm đó ông đã cười tủm tỉm suốt, tôi biết là ba đã rất hạnh phúc và xúc động. Thấy ba nâng niu chiếc bánh rồi hỏi những câu hỏi như trên… tôi đã rơi nước mắt. Hóa ra suốt những năm qua mình đã quá vô tâm với ba. Đến giờ, lần nào tôi xem lại clip tôi cũng khóc”, cô con gái rưng rưng.

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Chị My (thứ 2 từ trái qua) cùng ba mẹ và các em - Ảnh: Báo Thanh niên

Chia sẻ clip lên mạng xã hội để lưu giữ khoảnh khắc gia đình, chị My bất ngờ và hạnh phúc khi nhận được vô số những phản hồi tích cực, chia vui từ cư dân mạng. Những lời chúc, những tâm sự về gia đình của mọi người khiến cho niềm vui gia đình chị được nhân lên nhiều lần. “Thông qua clip, mình cũng mong mọi người quan tâm tới cha mẹ, gia đình của mình hơn. Sau lần sinh nhật này, chắc chắn sẽ còn nhiều những sinh nhật như vậy mà chúng tôi tổ chức cho ba mẹ của mình. Từ giờ, tôi sẽ sống nhiều hơn vì cha mẹ”, chị bày tỏ.

Cô con gái cũng kể thêm, với chị, ba mẹ chính là thần tượng, là người đã dành trọn cả đời, thanh xuân để nuôi các con. Xuất phát điểm là một gia đình nghèo, thiếu thốn, ba mẹ chị My vừa làm nông vừa buôn bán nhỏ mưu sinh. Thế nhưng ông bà đều dành những điều tốt đẹp nhất cho các con mình.

Về phần mình, ông Bao cũng nói rằng bản thân vừa bất ngờ, vừa xúc động khi được các con lần đầu tổ chức sinh nhật. Với người cha, đây là sinh nhật đặc biệt không thể nào quên trong đời. Ông chia sẻ: “Với tôi, chỉ cần các con sống tốt, sống hạnh phúc, thành tài là tôi mừng và hạnh phúc lắm rồi. Cuộc đời mình chỉ mong có vậy!”.

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