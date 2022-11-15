Bà Nguyễn Phương Hằng dùng 7 tài khoản để xúc phạm người khác: Đàm Vĩnh Hưng bị 'réo tên' trong 14 buổi livestream

Xã hội 15/11/2022 10:08

Nội dung kết luận điều tra cho thấy bị can Nguyễn Phương Hằng sử dụng tổng cộng 7 tài khoản mạng xã hội để livestream phát ngôn làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, gây ảnh hưởng tác hại xấu trong dư luận xã hội.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015.

Dựa vào kết luận điều tra, bà Hằng được xác định đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để livestream phát ngôn về nhiều chủ đề, nhiều nội dung chưa được kiểm chứng và phát ngôn về chuyện bí mật đời tư, cuộc sống riêng của nhiều cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, gây ảnh hưởng tác hại xấu trong dư luận xã hội.

Cụ thể, bị can Nguyễn Phương Hằng sử dụng tổng cộng 7 tài khoản mạng xã hội, trong đó có 2 tài khoản Facebook tên "Ha Lee", "Nguyễn Phương Hằng" cùng 5 tài khoản YouTube tên "Trường Đua Đại Nam", "Christiana Nguyen", "LONG VLOG", "Tin Nóng Nhất 24h" và "Luật sư Vlog".

Từ tháng 6/2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, bà Hằng tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp qua mạng Internet để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung khác nhau được nhiều người theo dõi, chia sẻ, bình luận. Trong đó có những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của nhiều cá nhân.

Bà Nguyễn Phương Hằng dùng 7 tài khoản để xúc phạm người khác: Đàm Vĩnh Hưng bị 'réo tên' trong 14 buổi livestream - Ảnh 1
Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam hồi tháng 3 - Ảnh: Zing

Theo thông tin từ Zing, trong số những người bị xúc phạm danh dự, có 6 người đã gửi đơn tố cáo bà Hằng. Trong đó, đối với ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) bị xúc phạm ở 14 buổi livestream trong giai đoạn 8/8/2021-26/2/2022, còn vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên, con số này là 3 buổi livestream vào các ngày 11/9/2021, 21/1 và 23/1/2022. Nội dung vu khống trong những buổi livestream này chủ yếu liên quan tới hoạt động từ thiện cứu trợ đồng bào miền Trung của các nghệ sĩ hồi năm 2020. Ngoài ra, trong những buổi livestream đó, bị can còn sử dụng những từ ngữ phản cảm nhắm vào nhiều cá nhân khác như nghệ sĩ Hoài Linh hay ông Võ Hoàng Yên.

Quá trình điều tra, cơ quan công an cho biết bị can thừa nhận đã phát ngôn những nội dung xúc phạm tới các ông Nguyễn Đức Hiển, bà Đinh Thị Lan, bà Đặng Thị Hàn Ni, bà Trần Thị Thủy Tiên, ông Lê Công Vinh và ông Huỳnh Minh Hưng. Bà Hằng trình bày nguyên nhân do những người này từng có những từ ngữ xúc phạm mình và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng nên đã livestream và dùng các từ ngữ, phát ngôn để xúc phạm những người này.

Bà Nguyễn Phương Hằng dùng 7 tài khoản để xúc phạm người khác: Đàm Vĩnh Hưng bị 'réo tên' trong 14 buổi livestream - Ảnh 2
Đàm Vĩnh Hưng bị bà Phương Hằng xúc phạm trong 14 buổi livestream - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, kết quả xác minh tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương của cơ quan điều tra để xác định mức độ người xem, chia sẻ, bình luận các buổi phát trực tiếp của bị can Hằng cho thấy các video được đăng tải lên không gian mạng thu hút nhiều người xem và bình luận. Trong đó, video nhiều nhất có tới 926.000 lượt xem, 41.000 lượt thích, cùng 32.000 lượt bình luận.

Đối với kết quả trưng cầu giám định nội dung phát ngôn của bà Hằng, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương dịch ra tổng cộng 528 trang tài liệu giám định từ 66 tập tin video, khẳng định bị can đã có phát ngôn với nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, vi phạm khoản 3, Điều 16 Luật An ninh mạng 2018 và khoản 1, Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

"Bị can Nguyễn Phương Hằng là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam được nhiều người biết đến và được nhiều người theo dõi trên mạng xã hội. Lợi dụng sức ảnh hưởng của cá nhân, bị can Hằng đã liên tục tổ chức các buổi livestream phát ngôn để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung chưa được kiểm chứng và phát ngôn về chuyện bí mật đời tư, cuộc sống riêng của nhiều cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác; đã gây ảnh hưởng tác hại xấu trong dư luận xã hội", kết luận điều tra nêu.

Cơ quan điều tra đánh giá đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Bị can Hằng là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội, xâm phạm trật tự quản lý hành chính, cần được xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan điều tra nhận định có đầy đủ cơ sở kết luận hành vi của bị can Nguyễn Phương Hằng đã phạm tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015. Theo Điều 331 Bộ luật này, người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.Trường hợp phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù 2-7 năm.

Sau đó, Viện kiểm sát nhân dana tỉnh Bình Dương ban hành quyết định đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương chuyển vụ bà Nguyễn Phương Hằng cho Công an TP.HCM nhập án nhằm xử lý triệt để.

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