Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe biển xanh bỏ chạy. Bị người dân truy đuổi, tài xế chạy thêm khoảng 150m (cách hiện trường vụ tai nạn cuối cùng) thì xuống xe, bỏ trốn.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, sáng 15/11, Công an TP. Phú Quốc (Kiên Giang) đang tạm giữ tài xế ô tô biển xanh để tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn làm 1 nữ sinh THPT tử vong. Nhưng do đang trong quá trình điều tra nên chưa cung cấp danh tính. Công an đã kiểm tra nồng độ cồn, kết luận tài xế có cồn trong máu khi xảy ra tai nạn. Cũng theo nguồn tin, xe biển xanh nói trên là của một tổ chức từ thiện trên địa bàn Phú Quốc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 15 phút ngày 14/11, xe ô tô biển xanh 68C - 0862 chạy từ hướng P.An Thới về xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc. Khi đến khu vực tượng đài, xe này va quẹt với một người đàn ông rồi bỏ chạy khoảng 200 m thì tông vào 6 thùng rác bên lề đường.

Chiếc ôtô gây tai nạn rồi bỏ lại hiện trường - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ báo Người Lao động, lúc này, thấy có người đuổi theo nên người trên xe tiếp tục lái xe bỏ chạy, đến trước cổng Trường THPT An Thới thì tông vào 2 nữ sinh đi xe máy. Cú tông mạnh khiến đầu ôtô biến dạng, 1 trong 2 nữ sinh đi trên xe máy bị thương rất nặng, sau đó đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhiều người dân tại hiện trường cho biết, sau khi gây tai nạn nghiêm trọng, lái xe biển xanh cố tình chạy tiếp đến Trường THCS An Thới mới tấp vào lề đường, xuống xe bỏ trốn. Thông tin từ chiếc ôtô bỏ lại hiện trường cho thấy xe đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 6/11/2019.

