Hai thiếu niên đi chung xe máy tông vào đuôi xe ô tô 16 chỗ đang đậu sát lề đường, hậu quả khiến cả hai bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, khoảng 17h ngày 12/11, hai thiếu niên khoảng 16 tuổi đi chung xe máy mang BKS 54T4 - 6337 chạy trên Đại lộ Phạm Văn Đồng, hướng cầu vượt Linh Xuân đi cầu Bình Lợi. Vừa qua khỏi nút giao đường số 9 (phường Linh Tây, TP Thủ Đức, TP.HCM) khoảng 500m, xe máy tông vào ô tô 16 chỗ đang đậu sát lề đường.

Cú tông mạnh khiến hai nam thanh niên bị thương nặng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, xe máy bị gãy đôi, đuôi ôtô 16 chỗ hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai thiếu niên trọng thương - Ảnh: A.H.

Đội CSGT Hàng Xanh và Công an phường Linh Tây đã có mặt xử lý hiện trường. Một trong hai nạn nhân được xác định tên H.N. (16 tuổi, ngụ quận 1) đang là học sinh một trường THPT trên địa bàn TP Thủ Đức.

Hai ô tô biến dạng sau khi đối đầu trên Quốc lộ 53

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 12h ngày 12/11, trên Quốc lộ 53, đoạn qua xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, tài xế Trương Hoàng Gia Bảo (SN 1998, ngụ tỉnh Tiền Giang) điều khiển xe bán tải BKS 29C - 608.25 lưu thông trên Quốc lộ 53 hướng từ Vĩnh Long đi Trà Vinh. Khi đến địa phận xã Tân Long Hội đã xảy ra va chạm với ô tô khách mang BKS 64B – 011.50 do tài xế Nguyễn Thành Phúc (SN 1986, ngụ TP Hồ Chí Minh) điều khiển, đang lưu thông từ chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Hoàng Thân

Rất may vụ tai nạn không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều hành khách trên xe hốt hoảng. Phần đầu hai phương tiện bị biến dạng, hư hỏng nặng.

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