Ông Nguyễn Văn Báu (SN 1957) phát hiện bờ ao bị chuột phá nên đặt bẫy điện, khiến hàng xóm tử vong.

Theo báo Sức Khỏe&Đời Sống, gày 11/11, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Báu (sinh năm 1957 ở xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội) để điều tra hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 5h30 ngày 8/11, ông Báu phát hiện ông Nguyễn Văn P (sinh năm 1968 là hàng xóm) đã tử vong trong tư thế nằm đè lên dây điện ở khu vực ao và báo cho lực lượng công an

Hiện trường vụ việc (Ảnh: CACC)

Ngay sau đó, Công an xã Cổ Loa và Công an huyện Đông Anh đã có mặt bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, xác định nạn nhân tử vong trong tư thế nằm đè lên dây điện ở bờ ao.

Qua làm việc với công an, ông Báu khai nhận khoảng 22h ngày 7/11, ông này dùng dây dẫn điện không có vỏ bọc đấu nối với nguồn điện 220V căng xung quanh khu vực ao nhằm mục đích ngăn chuột phá hoại. Sáng sớm dậy ra thăm đồng, ông Báu phát hiện ông P tử vong trong tư thế nằm đè lên dây điện.

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