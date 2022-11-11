Nhận cuộc gọi của Đại tá công an 'dỏm', người phụ nữ bay ngay 6 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng

Tin nóng 11/11/2022 19:21

Lại thêm một vụ án lừa đảo thông qua hình thức gọi điện thoại giả mạo cá nhân/cơ quan chức năng để yêu cầu cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng. Vụ án này là hồi chuông cảnh báo, người dân cần có ý thức cao bảo vệ các thông tin cá nhân trước các thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lừa đảo.

 

Theo thông tin vừa được cập nhật trên GiaDinhNet, vào ngày 11/11, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 6 tỷ đồng.

Theo đó, vào ngày 7/11, Công an phường Ngọc Thụy tiếp nhận đơn trình báo của bà D. (SN 1953, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) về việc bà có nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là Đại tá công an.

Đối tượng nói bà D có liên quan đến đường dây mua bán ma túy và yêu cầu bà phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra. Sau đó, bà D. phát hiện tài khoản bị mất gần 6 tỷ đồng nên đến cơ quan công an trình báo.

Nhận cuộc gọi của Đại tá công an 'dỏm', người phụ nữ bay ngay 6 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng - Ảnh 1
Mất gần 6 tỷ đồng khi nghe điện thoại của kẻ giả mạo Đại tá công an (Ảnh minh họa: Internet)

Công an TP. Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về các thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Thời gian qua, mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng vẫn còn có người sập bẫy của các đối tượng. Đa phần đó thường là những người ít cập nhật thông tin xã hội, báo chí.

Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương, tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

 

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