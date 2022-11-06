Quảng Nam: Hai người chạy xe ôm dàn dựng trộm tiền của du khách ở Hội An

Tin nóng 06/11/2022 15:09

Sáng 6/11, lãnh đạo Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Huỳnh Viết Thu (57 tuổi) và Đinh Xuân Hiếu (31 tuổi), cả 2 cùng trú TP Hội An để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

 

Theo thông tin cập nhật từ báo Đại Đoàn Kết, ngày 6/11, Công an TP Hội An cho hay đơn vị đã tiến hành điều tra, làm rõ trình báo của một nữ du khách nước ngoài về việc mình bị 2 người chạy xe ôm trộm cắp tiền trong lúc chị thanh toán tiền xe tối 1/11.

Trước đó, ngày 2-11, Công an TP Hội An nhận được tin báo của chị Shiri Sade về việc bị 2 người chạy xe ôm dùng chiêu trò đoạt tiền của nữ du khách người nước ngoài này.

Nhận được thông tin, Công an TP Hội An đã khẩn trường tiến hành điều ra, xác minh, làm rõ 2 thanh niên đã chở chị Shiri Sade là đối tượng Huỳnh Viết Thu và Đinh Xuân Hiếu. Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi lấy trộm tiền của du khách trên.

Quảng Nam: Hai người chạy xe ôm dàn dựng trộm tiền của du khách ở Hội An - Ảnh 1
Quảng Nam: Hai người chạy xe ôm dàn dựng trộm tiền của du khách ở Hội An - Ảnh 2
Đối tượng Huỳnh Viết Thu (ảnh trên) và Đinh Xuân Hiếu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP Hội An

Theo đó, lúc 23h ngày 1/11, Đinh Xuân Hiếu và Huỳnh Viết Thu mỗi người điều khiển một xe mô tô đang chạy trên đường Cửa Đại, TP Hội An thì phát hiện chị Shiri Sade đang đi bộ.

Hai đối tượng đã tiếp cận mời chị Shiri Sade đi xe ôm. Sau khi được chị Sade đồng ý, Huỳnh Viết Thu đã chở chị Shiri Sade về khách sạn. Khi đến trước khách sạn, chị Shiri Sade mở ví ra lấy tiền trả thì Đinh Xuân Hiếu đã đến tiếp cận nói chuyện với chị.

Hiếu dùng đèn pin chiếu vào ví tiền, dùng tay chỉ vào ví và liên tục nói chuyện với chị Shiri Sade về các loại tiền có trong ví. Do chị Shiri Sade không biết về mệnh giá tiền Việt Nam nên Hiếu dùng tay trái rút một xấp tiền trong ví của chị và nhanh chóng đưa tay phải đang cầm tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng cho chị Shiri Sade xem và nói tiếng Anh có nội dung "Đây là tiền tôi đã rút trong ví của cô ra".

Chị Shiri Sade không đồng ý và khẳng định Hiếu đã lấy tiền của chị. Hiếu nhanh chóng đưa số tiền đang cầm trên tay ra sau lưng và nói với Huỳnh Viết Thu cầm tiền. Do Thu không kịp cầm nên số tiền bị rơi xuống đất. Phát hiện tiền rơi, chị Shiri Sade tiến đến nhưng bị Hiếu và Thu ngăn cản. Huỳnh Viết Thu tiến đến nói chuyện với chị Shiri Sade còn Hiếu quay lại nhặt tiền dưới đất lên.

Hiếu nhanh chóng lấy số tiền 2 triệu đồng bỏ vào túi, làm động tác giả nhặt tiền trả lại cho chị Sade. Sau đó Hiếu và Thu lên xe bỏ đi.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hội An đã tiến hành khám xét nơi ở của Hiếu, thu giữ 2 triệu đồng mà Hiếu đã lấy của chị Shiri Sade.

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