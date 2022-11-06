Sáng 6/11 một xe ô tô bảy chỗ chở 5 người chạy trên quốc lộ 1A tự tông vào dải phân cách khiến hai người tử vong, ba người bị thương nặng.
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Theo thông tin vừa được cập nhật trên báo Tuổi Trẻ, vào khoảng 5 giờ sáng 6/11, tại Km 1028+800 quốc lộ 1A qua đoạn qua huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiệm trọng.
Chiếc ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 92A 151.68 do tài xế Nguyễn Đình Quốc T (34 tuổi) ngụ ở xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đang điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam, trên xe chở 4 người bất ngờ đâm vào dải phân cách rồi nhào lộn nhiều vòng trước khi tiếp đất. Vụ tai nạn làm 2 người chết và 3 người bị thương nặng.
Sau tai nạn, tài xế T. tử vong tại chỗ, còn Nguyễn Thị L (22 tuổi) ở phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam bị thương nặng, được người dân đưa đến Trung tâm y tế huyện Bình Sơn cấp cứu, tuy nhiên do vết thương nặng dẫn đến nạn nhân tử vong. Còn 3 người còn lại trên xe lần lượt gồm: Nguyễn Thị Nh, Nguyễn Thị C, Nguyễn Hữu T bị thương đang điều trị tại bệnh viện. Tai nạn xảy ra vào thời điểm trên đường ít phương tiện lưu thông nên không gây thương vong cho người đi đường.
Công an huyện Bình Sơn đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm hiện trường, đồng thời phân luồng điều tiết giao thông. Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đang được Công an huyện Bình Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.