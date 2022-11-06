Theo thông tin vừa được cập nhật trên báo Tuổi Trẻ, vào khoảng 5 giờ sáng 6/11, tại Km 1028+800 quốc lộ 1A qua đoạn qua huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiệm trọng.

Chiếc ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 92A 151.68 do tài xế Nguyễn Đình Quốc T (34 tuổi) ngụ ở xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đang điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam, trên xe chở 4 người bất ngờ đâm vào dải phân cách rồi nhào lộn nhiều vòng trước khi tiếp đất. Vụ tai nạn làm 2 người chết và 3 người bị thương nặng.