TP.HCM: Bàng hoàng trước lời kể của người dân vào giây phút đưa tài xế trong vụ nổ ôtô ra ngoài

Chiếc ôtô được lực lượng chức năng dùng bạt xanh bọc kín, xung quanh là nhiều mảnh vỡ của phương tiện. Sức ép của vụ nổ khiến trần ôtô văng lên cao, kẹt trên ngọn cây tràm.

Theo thông tin từ Zing News chiều 5/11, hiện trường vụ ôtô 7 chỗ phát nổ rồi bốc cháy khiến tài xế tử vong tại xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi ( TP.HCM ) vẫn được công an phong tỏa.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm những người dân sống và làm việc gần hiện trường cho biết, khoảng 14 giờ ngày 4/11, mọi người nghe tiếng nổ lớn, chạy đến thì thấy ô tô 7 chỗ đang cháy. Một số người kéo ống nước máy xịt vào đám cháy, hơn 15 phút sau, ngọn lửa được dập tắt, người dân kéo nạn nhân ra ngoài, đưa vào bệnh viện.

“Tôi nghe tiếng nổ lớn lắm. Chạy ra ngọn lửa bốc cao, xung quanh nhiều bộ phận xe văng tứ tung, một bộ phận xe dưới sức ép vụ nổ bị thổi bay, vướng trên ngọn cây tràm”, anh Dũng nói.

Chiếc xe không còn nguyên vẹn sau vụ nổ - Ảnh: Báo Thanh Niên

Ông Trần Văn Q. (49 tuổi), người trực tiếp tham gia cứu nạn nhân cho biết, thời điểm trên, ông đang đứng xúc đất tại vườn cây gần đó. Ô tô 7 chỗ chạy qua khu vực ông đứng khoảng 50 m thì bất ngờ có tiếng nổ lớn. Ông Q. chạy đến thì thấy ô tô bị biến dạng, bốc cháy, tài xế kẹt bên trong xe.

“Lửa cháy, chúng tôi cố gắng xịt nước cứu nạn nhân. Lúc đưa được người đàn ông ra ngoài, cơ thể nạn nhân gần như bỏng hết”, ông Q. nói.

Hình ảnh từ camera an ninh nhà dân ghi lại cho thấy, ô tô 7 chỗ trong vụ nổ di chuyển trên đoạn đường đất, chiếc xe vừa di chuyển ra khỏi màn hình camera vài giây thì nghe một tiếng nổ. Tiếng nổ lớn làm rung lắc cả màn hình camera an ninh.

Có nhà ở cách hiện trường vụ ô tô phát nổ hơn 1 km nhưng khi xảy ra vụ việc, ông M. nghe khá rõ tiếng nổ. “Cửa sổ phòng tôi rung lên. Tôi cứ ngỡ nổ bánh xe. Sau đó mới biết nổ ô tô”, ông M. chia sẻ.

Hiện trường đang được lực lượng chức năng phong tỏa nhằm điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trưa 5/11, người thân anh P. cho hay, sau khi được người dân giải cứu, đưa vào bệnh viện, đến tối 4/11, anh P. được bác sĩ thông báo tử vong. Người nhà hoàn tất các thủ tục, đến sáng nay (5/11), thi thể anh P. được đưa về nhà lo hậu sự.

Cũng theo người thân nạn nhân, anh P. làm tài xế lái xe cho một công ty trên địa bàn H.Củ Chi, xe ô tô trong vụ nổ là xe của công ty. Anh P. có vợ và hai con, gia đình cũng khó khăn. Chiều cùng ngày, nạn nhân lái ô tô ra khỏi nhà khoảng 100 m thì xảy ra vụ việc trên.

Ghi nhận tại hiện trường, ô tô bị biến dạng, nhiều bộ phận xe văng khắp nơi, Công an cho phong tỏa quanh khu vực hiện trường. Ô tô cũng được che chắn, phủ bạt, tránh sự hiếu kỳ của mọi người xung quanh.

Hiện ô tô phát nổ, cháy khiến xe biến dạng, tài xế tử vong đang được công an điều tra làm rõ.