TP.HCM: Bàng hoàng trước lời kể của người dân vào giây phút đưa tài xế trong vụ nổ ôtô ra ngoài

Tin nóng 05/11/2022 16:31

Liên quan đến vụ ô tô phát nổ khiến một người tử vong tại TP.HCM, rợn người trước những lời kể của người dân khi chứng kiến vụ việc.

Theo thông tin từ Zing News chiều 5/11, hiện trường vụ ôtô 7 chỗ phát nổ rồi bốc cháy khiến tài xế tử vong tại xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi (TP.HCM) vẫn được công an phong tỏa.

Chiếc ôtô được lực lượng chức năng dùng bạt xanh bọc kín, xung quanh là nhiều mảnh vỡ của phương tiện. Sức ép của vụ nổ khiến trần ôtô văng lên cao, kẹt trên ngọn cây tràm.

Nam tài xế tử vong được xác định tên N.V.P. (38 tuổi, ngụ địa phương).

TP.HCM: Bàng hoàng trước lời kể của người dân vào giây phút đưa tài xế trong vụ nổ ôtô ra ngoài - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing News 

Theo thông tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm những người dân sống và làm việc gần hiện trường cho biết, khoảng 14 giờ ngày 4/11, mọi người nghe tiếng nổ lớn, chạy đến thì thấy ô tô 7 chỗ đang cháy. Một số người kéo ống nước máy xịt vào đám cháy, hơn 15 phút sau, ngọn lửa được dập tắt, người dân kéo nạn nhân ra ngoài, đưa vào bệnh viện.

“Tôi nghe tiếng nổ lớn lắm. Chạy ra ngọn lửa bốc cao, xung quanh nhiều bộ phận xe văng tứ tung, một bộ phận xe dưới sức ép vụ nổ bị thổi bay, vướng trên ngọn cây tràm”, anh Dũng nói.

TP.HCM: Bàng hoàng trước lời kể của người dân vào giây phút đưa tài xế trong vụ nổ ôtô ra ngoài - Ảnh 2
Chiếc xe không còn nguyên vẹn sau vụ nổ - Ảnh: Báo Thanh Niên 

Ông Trần Văn Q. (49 tuổi), người trực tiếp tham gia cứu nạn nhân cho biết, thời điểm trên, ông đang đứng xúc đất tại vườn cây gần đó. Ô tô 7 chỗ chạy qua khu vực ông đứng khoảng 50 m thì bất ngờ có tiếng nổ lớn. Ông Q. chạy đến thì thấy ô tô bị biến dạng, bốc cháy, tài xế kẹt bên trong xe.

“Lửa cháy, chúng tôi cố gắng xịt nước cứu nạn nhân. Lúc đưa được người đàn ông ra ngoài, cơ thể nạn nhân gần như bỏng hết”, ông Q. nói.

Hình ảnh từ camera an ninh nhà dân ghi lại cho thấy, ô tô 7 chỗ trong vụ nổ di chuyển trên đoạn đường đất, chiếc xe vừa di chuyển ra khỏi màn hình camera vài giây thì nghe một tiếng nổ. Tiếng nổ lớn làm rung lắc cả màn hình camera an ninh.

Có nhà ở cách hiện trường vụ ô tô phát nổ hơn 1 km nhưng khi xảy ra vụ việc, ông M. nghe khá rõ tiếng nổ. “Cửa sổ phòng tôi rung lên. Tôi cứ ngỡ nổ bánh xe. Sau đó mới biết nổ ô tô”, ông M. chia sẻ.

TP.HCM: Bàng hoàng trước lời kể của người dân vào giây phút đưa tài xế trong vụ nổ ôtô ra ngoài - Ảnh 3
Hiện trường đang được lực lượng chức năng phong tỏa nhằm điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên - Ảnh: Báo Thanh Niên 

Trưa 5/11, người thân anh P. cho hay, sau khi được người dân giải cứu, đưa vào bệnh viện, đến tối 4/11, anh P. được bác sĩ thông báo tử vong. Người nhà hoàn tất các thủ tục, đến sáng nay (5/11), thi thể anh P. được đưa về nhà lo hậu sự.

Cũng theo người thân nạn nhân, anh P. làm tài xế lái xe cho một công ty trên địa bàn H.Củ Chi, xe ô tô trong vụ nổ là xe của công ty. Anh P. có vợ và hai con, gia đình cũng khó khăn. Chiều cùng ngày, nạn nhân lái ô tô ra khỏi nhà khoảng 100 m thì xảy ra vụ việc trên.

Ghi nhận tại hiện trường, ô tô bị biến dạng, nhiều bộ phận xe văng khắp nơi, Công an cho phong tỏa quanh khu vực hiện trường. Ô tô cũng được che chắn, phủ bạt, tránh sự hiếu kỳ của mọi người xung quanh.

Hiện ô tô phát nổ, cháy khiến xe biến dạng, tài xế tử vong đang được công an điều tra làm rõ.

Xe máy lạc tay lái rơi xuống sông, nữ sinh lớp 9 tử vong thương tâm

Xe máy lạc tay lái rơi xuống sông, nữ sinh lớp 9 tử vong thương tâm

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng TP.Cà Mau (Cà Mau) đã tìm được thi thể nữ sinh 14 tuổi bị tai nạn giao thông rơi xuống sông tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   ô tô phát nổ TP.HCM một người tử vong ô tô phát nổ khiến một người tử vong khám nghiệm hiện trường

TIN MỚI NHẤT

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 2 giờ 0 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 15 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 6 giờ 30 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 15 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 7 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào