Người phụ nữ rơi từ trên cầu Chánh Hưng xuống kênh Đôi ở Q.8, TPHCM rồi mất tích.

Theo thông tin từ Zing News, vào khoảng 7h30 ngày 3/11, một số người đang ngồi uống cà phê tại khu vực gầm cầu Chánh Hưng, phường 5 (quận 8), nghe tiếng động dưới kênh Đôi.

Phát hiện người phụ nữ nhảy từ cầu Chánh Hưng xuống kênh, người dân lái ghe ra cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã chìm dưới dòng kênh mất tích.

Hiện trường nơi người phụ nữ rơi xuống - Ảnh: Zing News

“Người này chìm rất nhanh nên không ai cứu kịp”, một nhân chứng cho biết.

Theo thông tin từ báo Công An TP.HCM ngay sau khi nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã nhanh chóng đến hiện trường lặn dưới kênh Đôi tìm kiếm người phụ nữ.

Đến 10 giờ trưa cùng ngày, người phụ nữ vẫn chưa được tìm thấy.

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