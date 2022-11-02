2 người tử vong nghi do mâu thuẫn gia đình ở Sóc Trăng

Tin nóng 02/11/2022 20:28

Sau cái chết của bà Tiến, 2 bố con ông Nẹm đã đánh anh Tài làm nạn nhân gục ngã, tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, Công an thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) hiện đang làm rõ vụ 2 người tử vong xảy ra tối 1/11 tại ấp Trà Teo, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Theo đó, khoảng 18h ngày 1/11, ông Khưu Ý cùng em vợ và con rể cầm theo khúc cây đến chòi tôm của ông Nẹm (thuộc ấp Trà Teo, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu) rồi chửi mắng ông này.

Vợ ông Nẹm là Phạm Thị Ngọc Tiến (44 tuổi) cùng hai con là Khưu Văn Tếl, Khưu Văn Hòa từ nhà ở gần đó chạy ra xem. Khi đến nơi, Tếl và Hòa có dùng tay đánh ông Ý. Con rể ông Ý đánh lại Tếl và Hòa bằng tay thì được ông Nẹm can ngăn. Sau đó, cả hai bên dừng lại, nhóm người của ông Ý đi về.

Khoảng một giờ sau, 3 cha con ông Nẹm cùng về nhà, có cầm theo túyp sắt với mục đích phòng thân. Vợ ông Nẹm điều khiển xe máy đến Công an xã Hòa Đông để trình báo sự việc.

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Hiện trường nơi phát ra thi thể bà Tiến - Ảnh: Báo Dân Trí 

Một lúc sau, Khưu Văn Tài (17 tuổi, con ông Ý) và con rể ông Ý đến nhà ông Nẹm để xin lại cây dao thì ông Nẹm có lấy dao đưa lại cho Tài. Lúc này, một người thân của ông Nẹm đến nhà và nói: "Có xác chết cặp mé sông đến xem có phải bà Tiến không?".

Nghe vậy, Hòa gọi điện thoại cho bà Tiến nhưng không liên lạc được nên chở cha đi tìm. Khoảng 10 phút sau, Hòa chở cha về và nói với Tếl là mẹ mất rồi.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, ngay sau khi nghe tin mẹ mất, Khưu Văn Tếl lao tới đánh nhiều cái vào mặt của Tài. Ông Nẹm cũng lấy cây sắt đánh Tài gục tại chỗ. 

Theo cơ quan công an, nguyên nhân bà Tiến tử vong đang điều tra làm rõ. Còn Khưu Văn Tài bị ông Nẹm và Tếl đánh tử vong tại chỗ.

Sau khi vụ việc xảy ra, Đại tá Phan Văn Ứng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đến hiện trường, chỉ đạo các lực lượng tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. 

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