Mới đây lực lượng chức năng cho biết đã phát hiện một người đàn ông khoảng 30 tuổi (chưa rõ danh tính) được phát hiện chết dưới hố ga gần UBND xã Gia Trấn (Ninh Bình) với một vết thương ở vùng bụng

Theo thông tin từ Zing News ngày 2/11, Công an huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Bình điều tra nguyên nhân một người đàn ông được phát hiện tử vong dưới hố ga.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện thi thể nam giới dưới hố ga gần UBND xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn nên báo cơ quan công an.

Thi thể của người đàn ông được tìm thấy tại hố ga - Ảnh: Zing News

Theo thông tin từ báo Người Lao Động cho biết thêm Công an huyện Gia Viễn đã nhanh chóng tới hiện trường cùng chính quyền địa phương đưa thi thể nạn nhân lên. Khi được đưa lên khỏi cống nước, người đàn ông không có giấy tờ tùy thân (khoảng hơn 30 tuổi), mặc áo ấm màu đen, quần bò, dưới phần bụng có vết thương.

Hiện cơ quan chức năng đã thông tin vụ việc trên loa phát thanh, đồng thời phối hợp làm rõ danh tính nạn nhân, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đám tang đẫm nước mắt của gia đình có 4 nạn nhân bị xe tải cán tử vong ở Bình Dương: Người mẹ già chỉ dám khóc trong đêm Liên quan đến vụ tai nạn thương tâm khiến cả 1 gia đình tử vong, mới đây đám tang của các nạn nhân đã diễn ra không khỏi khiến những người thân phải cảm thấy đau lòng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-nguoi-dan-ong-tu-vong-bat-thuong-duoi-ho-ga-tren-bung-co-vet-thuong-520520.html