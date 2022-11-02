Mới đây trên địa bàn thủ đô Hà Nội vừa xảy một trường hợp nam thanh niên tử vong bất thường tại Circle K Hà Đông.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe & Đời Sống tối 1/11, thi thể một nam giới được phát hiện tại nhà vệ sinh của cửa hàng tiện ích Circle K Mộ Lao (ở đường LK6A, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội).

Ngay khi phát hiện, người dân đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng địa phương. Cửa hàng này đã bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Sức Khỏe & Đời Sống

Theo thông tin từ báo Dân Trí, các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết thêm Circle K Mộ Lao chỉ có một nhà vệ sinh tại tầng 2. Thời điểm phát hiện thi thể, nhà vệ sinh này bị khóa trái.

Chỉ huy Công an phường Mộ Lao cho hay vụ việc đã được Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông tiếp nhận hồ sơ, điều tra làm rõ. Trước câu hỏi của phóng viên về nghi vấn có dấu hiệu hình sự trong vụ việc hay không, vị chỉ huy cho biết chưa thể kết luận và phải đợi cơ quan điều tra.

Thông tin MỚI vụ siêu xe Ferrari tông chết người ở Hà Nội: Đã tìm ra được danh tính chủ sở hữu ôtô Liên quan đến vụ siêu xe Ferrari tông chết người ở Hà Nội, lực lượng chức năng mới đây đã tìm ra được danh tính người sở hữu chiếc xe này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-phat-hien-thi-the-nam-thanh-nien-trong-phong-ve-sinh-khoa-trai-cua-tai-circle-k-ha-dong-520283.html