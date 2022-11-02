Liên quan đến vụ siêu xe Ferrari tông chết người ở Hà Nội, lực lượng chức năng mới đây đã tìm ra được danh tính người sở hữu chiếc xe này.

Theo thông tin từ Zing News ngày 1/11, Công an Hà Nội thông tin ban đầu về vụ siêu xe Ferrari 488 Pista Spider va chạm với xe máy làm một người tử vong trên đường Lê Quang Đạo (quận Nam Từ Liêm).

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để thu thập thêm thông tin - Ảnh: Zing News

Theo cơ quan chức năng, khoảng 5h ngày 31/10, ôtô nhãn hiệu Fearri biển kiểm soát 80-346-NG-74 lưu thông trên đường Lê Quang Đạo. Khi đến trước cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, siêu xe này va chạm với xe máy khiến ông L.Đ.T. (sinh năm 1964, là người điều khiển xe máy) tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế ôtô và người phụ nữ cùng đi trên xe này rời hiện trường.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng chức năng Công an Hà Nội có mặt tổ chức bảo vệ hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh theo quy định. Đến nay, tài liệu điều tra, xác minh thu thập được cho thấy thời điểm xảy ra tai nạn, siêu xe Ferrari di chuyển trên đường Lê Quang Đạo theo hướng Mễ Trì - Lê Đức Thọ. Khi đến khu vực Cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, siêu xe va chạm với xe máy đi cùng chiều phía trước làm ông L.Đ.T. tử vong.

Chiếc siêu xe Ferrari 488 gây tai nạn chết người - Ảnh: Báo VietNamNet

Theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết kết quả tra cứu cơ sở dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện cho thấy xe ô tô BKS 80-346-NG-74 đứng tên chủ sở hữu là nhân viên ngoại giao nước ngoài.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã tiếp nhận vụ việc, tập trung điều tra làm rõ danh tính người điều khiển và chủ sở hữu hợp pháp xe ô tô BKS 80-346-NG-74, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an xác minh chủ sở hữu siêu xe Ferrari 488 tông chết người ở Hà Nội Công an Hà Nội cho biết chủ sở hữu siêu xe Ferrari 488 biển số 80-346-NG-74 là nhân viên ngoại giao nước ngoài.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-vu-sieu-xe-ferrari-tong-chet-nguoi-o-ha-noi-da-tim-ra-duoc-danh-tinh-chu-so-huu-oto-520258.html