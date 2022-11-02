Con gái tá hỏa khi phát hiện mẹ tử vong tại nhà, tư thế chết của nạn nhân không khỏi khiến nhiều người phải rùng mình

Tin nóng 02/11/2022 10:55

Bà Võ Thị Thu Th. (49 tuổi) là hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Trãi (xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) đã tử vong tại nhà riêng trong tư thế treo cổ.

Theo thông tin từ báo Dân Việt ngày 2/11, đại diện Công an huyện Di Linh xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc bà Võ Thị Thu Th. tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng ở thôn 1, xã Hòa Ninh (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng). Được biết, bà Võ Thị Thu Th. là hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Trãi tại thôn 1, xã Lộc An.

Con gái tá hỏa khi phát hiện mẹ tử vong tại nhà, tư thế chết của nạn nhân không khỏi khiến nhiều người phải rùng mình - Ảnh 1
Trường tiểu học Nguyễn Trãi, nơi bà Th. đang làm hiệu trưởng - Ảnh: Báo Dân Việt 

Trước đó, khoảng hơn 6 giờ sáng ngày 20/10, gia đình phát hiện bà Võ Thị Thu Th. bị ngã chảy máu ở đầu nên nhờ 2 người hàng xóm đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng (TP.Bảo Lộc). Tại bệnh viện, bà Th. được xử lý vết thương phía trên chân mày trái khoảng 7cm, khâu 18 mũi.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động ngày 24/10, sau khi xuất viện về nhà thì đến 9 giờ 30 phút ngày 31/10, bà Nguyễn Thụy Hồng V. (28 tuổi, con gái ruột), phát hiện mẹ mình là bà Võ Thị Thu Th. chết trong tư thế treo cổ.

Con gái tá hỏa khi phát hiện mẹ tử vong tại nhà, tư thế chết của nạn nhân không khỏi khiến nhiều người phải rùng mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Báo Người Lao Động 

Vụ việc xảy ra, Công an xã Hòa Ninh phối hợp Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.

Theo nguồn tin riêng, gần đây bà Th. có nợ nhiều người với một khoảng tiền lớn, nhiều con nợ dùng vũ lực đe dọa... Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Công an huyện Di Linh đó mới chỉ là tin đồn.

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