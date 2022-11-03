Liên quan đến vụ phát hiện thi thể nam thanh niên trong Circle K , mới đây lực lượng chức năng cho biết đã xác định được nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe & Đời Sống, nạn nhân được xác định là N.V.H (sinh năm 1986 ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Anh H. đã có gia đình, vợ chồng anh thuê nhà tại phường Mộ Lao để kinh doanh, sinh sống cùng 2 con.

Qua quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông đã làm rõ, khoảng 17h cùng ngày, sau khi ngủ dậy, anh H. nói với người thân là trong người cảm thấy khó ở nên đi ra ngoài.

Gần 19h, anh H. đến cửa hàng Circle K, rồi lên thẳng nhà vệ sinh, chốt cửa. Mãi đến 22h21, nhân viên cửa hàng nhận thấy nhà vệ sinh bị chốt lâu nên đã phá cửa, thì phát hiện anh H. nằm bất động dưới đất trong tư thế nằm ngửa.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Giao Thông

Camera an ninh của cửa hàng ghi lại từ sau thời điểm anh H. vào nhà vệ sinh, không có ai ra vào khu vực này. Kết quả khám nghiệm không phát hiện dấu hiệu tác động ngoại lực.

Theo tường trình của gia đình nạn nhân, khoảng 1 năm trở lại đây anh H. bị mất ngủ, và từng phải đi khám bệnh viện, uống thuốc… Căn cứ vào những chứng cứ, cơ quan điều tra khẳng định vụ việc không có dấu hiệu hình sự.

Trước đó theo báo Giao Thông đã đưa tin vào tối ngày 1/11, thi thể một nam giới được phát hiện tại nhà vệ sinh cửa hàng Circle K Mộ Lao (ở đường LK6A, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội).

Vụ việc sau đó lập tức được trình báo với cơ quan chức năng địa phương. Địa điểm này bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Hà Nội: Phát hiện thi thể nam thanh niên trong phòng vệ sinh khóa trái cửa tại Circle K Hà Đông Mới đây trên địa bàn thủ đô Hà Nội vừa xảy một trường hợp nam thanh niên tử vong bất thường tại Circle K Hà Đông.

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