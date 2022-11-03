Liên quan đến vụ thảm kịch Itaewon khiến hàng trăm sinh mạng tử vong, mới đây Việt Nam đã tiến hành đưa những công dân thiệt mạng của mình trở về với quê hương.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, đài KBS world của Hàn Quốc thông tin, cơ quan Cảnh sát nước này ngày 2/11 cho biết, thi thể của nạn nhân mang quốc tịch Việt Nam (nữ, sinh năm 2001) bị thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp ở khu phố Itaewon xảy ra đêm 29/10 dự kiến sẽ được đưa về nước bằng chuyến bay từ Incheon tới TP.HCM vào chiều cùng ngày.

Thảm kịch tại Hàn Quốc - Ảnh: Báo VietNamNet

Là con gái duy nhất trong nhà, cô đã tới Hàn Quốc cách đây hai năm, và đang theo học năm thứ nhất một trường đại học trong nước. Vào ngày xảy ra thảm họa, nữ sinh viên cùng một người bạn tới khu phố Itaewon chơi.

Trước đó theo Zing News, lễ viếng nữ công dân Việt Nam được tổ chức trang trọng tại nhà tang lễ Bệnh viện Bucheon ngày 31/10.

Thông tấn xã Việt Nam thông tin Tham tán Công sứ Nguyễn Việt Anh, thay mặt Đại sứ quán Việt Nam, đã tới viếng và chia buồn với gia quyến nạn nhân. Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin cũng gửi vòng hoa viếng.

Tham tán Công sứ Nguyễn Việt Anh viếng công dân Việt Nam thiệt mạng trong thảm kịch Itaewon - Ảnh: Zing News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã quyết định hỗ trợ 20 triệu won ( 14.091 USD ) tiền động viên và 15 triệu won ( 10.569 USD ) chi phí tổ chức tang lễ cho gia quyến, theo KBS World.

Hôm 30/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết cảnh sát sở tại đã xác định một công dân Việt Nam (sinh năm 2001) thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở Itaewon, Seoul đêm 29/10.

Vụ giẫm đạp trong lễ hội Halloween ở Itaewon ngày 29/10 đã khiến ít nhất 156 người chết. Đây là thảm họa chết chóc nhất nước này trong gần 10 năm qua, kể từ sau sự cố chìm phà Sewol vào năm 2014.

Công dân Việt Nam trong trường hợp cần trợ giúp có thể liên hệ với Tổng đài Bảo hộ Công dân, Bộ Ngoại giao: (+84) 981.84.84.84 hoặc qua đường dây nóng (+82)10.6315.6618 của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao thông tin.

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