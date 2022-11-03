Cụ thể, theo đơn khởi kiện của bà Đặng Thùy Trang, năm 2017, hoa hậu Thùy Tiên đề nghị vay 1,5 tỷ đồng để thi Hoa khôi Nam Bộ. Cô từng viết giấy vay tiền, cam kết trả sau khi thắng giải.

Theo thông tin từ Zing News ngày 3/11 TAND quận Gò Vấp ( TP.HCM ) đã thụ lý vụ án tranh chấp hợp đồng vay tiền giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang và bị đơn là hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Tuy nhiên, sau khi giành vương miện, Thùy Tiên quỵt tiền. Đến tháng 4/2019, Thùy Tiên hẹn bà Trang ra quán cà phê ở quận Bình Thạnh (TP.HCM) để trả tiền, với điều kiện đưa ra bản gốc giấy vay nợ. Tại đây, Thùy Tiên đã xé giấy vay nợ.

Thời điểm này, chồng bà Trang vừa bán ôtô, nên bà Trang đã trực tiếp giao tiền mặt cho bà Tiên. Khi cho Thùy Tiên Vay tiền, bà Trang đã nhờ ông Nguyễn Quan Trọng đứng ra ký biên bản xác nhận nợ với tư cách là bên cho bà Tiên vay, còn Trang là người làm chứng. Lúc này, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã ký, ghi rõ nhận đủ tiền.

Sau đó, Hoa hậu Thùy Tiên tố cáo bà Trang ra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM. Bà Trang nói qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác minh không đủ cơ sở xác định có dấu hiệu tội phạm.

Ngoài ra theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, bà Trang còn cho rằng việc bà Tiên đưa ra các thông tin bịa đặt trên báo, cố tình tố giác hành vi mà bà không thực hiện là nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ, xúc phạm danh dự nhân phẩm của bà.

Thời điểm xảy ra sự việc, bà Trang vừa sinh con, do đó các thông tin của bà Tiên đưa ra làm ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của bà, gây ra thiệt hại cho bà về thù lao, các khoản bồi thường khi phải chấm dứt các hợp đồng với đối tác.

Từ đó, bà Trang yêu cầu tòa án buộc bà Tiên trả cho bà 1,5 tỉ đồng tiền nợ; bồi thường thiệt hại 932 triệu đồng, tổng cộng là 2,4 tỉ đồng và buộc bà Tiên phải cải chính thông tin, đăng thông báo xin lỗi công khai trên ba trang báo.

Luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo - đại diện pháp lý cho hoa hậu Thùy Tiên - cho biết bà Tiên chưa nhận được thông báo từ tòa án.

Tuy nhiên, luật sư Thảo cho rằng về tố tụng bà Trang không có quyền khởi kiện bà Tiên vì bên cho vay trong giấy xác nhận nợ là ông Nguyễn Quan Trọng, bà Trang có tham gia ký với tư cách người làm chứng.

Thực tế, bà Tiên không nhận tiền vay từ bà Trang hay ông Trọng. Điều này cho thấy bà Trang không có bất kỳ quyền lợi nào liên quan đến bà Tiên. Do đó, bà Trang không có quyền khởi kiện yêu cầu bà Tiên trả tiền.

Bà Tiên đã có văn bản đề nghị TAND quận Gò Vấp căn cứ điểm a, khoản 1, điều 192; điểm g, khoản 1, điều 217 Bộ luật tố tụng dân sự đình chỉ giải quyết vụ án, trả lại đơn khởi kiện cho bà Trang.