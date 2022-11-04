Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng TP.Cà Mau (Cà Mau) đã tìm được thi thể nữ sinh 14 tuổi bị tai nạn giao thông rơi xuống sông tử vong.
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Theo thông tin từ báo Người Lao Động ngày 4/11, ông Vương Chí Thiện - Chủ tịch UBND xã Hòa Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau - xác nhận nữ sinh lớp 9 L.T.H.V., ngụ tại địa phương, đã tử vong do tai nạn giao thông. Địa phương sẽ cử đoàn đến thăm hỏi, hỗ trợ và động viên gia đình.
Theo thông tin ban đầu, chiều 3-11, em T.V.A. (14 tuổi; ngụ phường 6, TP Cà Mau) chạy xe máy đến xã Hòa Thành để chở bạn là L.T.H.V. (16 tuổi) đến trường. Tuy nhiên, khi lưu thông đến đoạn đường thuộc ấp Tân Phong B, xã Hòa Thành thì xe bất ngờ mất lái rơi xuống sông.
Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngay sau khi tai nạn xảy ra, em T.V.A may mắn được mọi người phát hiện, cứu giúp đưa lên bờ. Riêng em L.T.H.V, sau nhiều giờ đồng hồ tìm kiếm, đến tối muộn mới tìm thấy thi thể.
Theo nhận định ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa lớn, đường trơn trượt nên khả năng xe bị mất lái, lao xuống sông làm nữ sinh này tử vong.