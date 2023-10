Theo thông tin vừa được cập nhật từ báo Tiền Phong, chiều 5/11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tạm giữ hình sự Trịnh Quốc Oai (SN 2000, trú xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) để làm rõ hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Hình ảnh chị Liên bị tên cướp đâm trọng thương được cắt từ clip do camera an ninh ghi lại (Nguồn: Báo Tiền Phong)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an tỉnh Hưng Yên đã huy động Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Văn Lâm, Công an thị xã Mỹ Hào cùng đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy bắt nghi phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 20h00 cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh đã bắt được Trịnh Quốc Oai khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà ở thôn Nghĩa Lộ, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Tại cơ quan công an, Oai khai nhận đã sử dụng 1 con dao bấm để tấn công, cướp đi túi xách đen là tài sản của nạn nhân Liên với số tiền khoảng 4,6 triệu đồng và một số thẻ cào điện thoại.

Tang vật thu giữ gồm số tiền 4,609 triệu đồng, 33 thẻ cào điện thoại, 1 con dao bấm dài 24cm màu đen, 1 xe mô tô không đeo biển kiểm soát, cùng các vật chứng có liên quan. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận về hành vi của mình.

Hiện vụ việc tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.