Theo thông tin từ báo Tiền Phong, buổi chiều ngày 6/11, khoản 15h tại vườn cao su bên lề đường liên xã đoạn thuộc xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, người dân phát hiện chiếc xe ben có dấu hiệu bất thường.

Kết quả khám nghiệm tử thi không phát hiện có tác động ngoại lực, nghi nạn nhân tử vong do đột quỵ. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân hai vụ việc trên.

Khi mở cửa xe ben kiểm tra, người dân phát hiện nam tài xế nằm bất động. Xác định người này đã tử vong, người dân trình báo cơ quan chức năng.

Đồng thời vào khoản 6h sáng ngày 6/11, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an TX.Chơn Thành tổ chức khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ phát hiện nam thanh niên tử vong trong bụi cỏ, thuộc địa bàn KP.11, P.Minh Hưng.

Vị trí nam thanh niên tử vong cạnh chiếc xe máy bên đường (Nguồn ảnh: Tiền Phong)

Theo thông tin ban đầu, một người dân đi cạo mủ cao su phát hiện một chiếc xe máy nằm bên lề đường liên xã Minh Thành -Minh Hưng. Nghi ngờ có chuyện bất thường, người này đến gần kiểm tra thì phát hiện anh V.V.K (33 tuổi, quê Bình Phước) tử vong trong bụi cỏ bên đường. Sự việc sau đó được người dân trình báo với cơ quan chức năng.

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng bước đầu nhận định có thể nạn nhân tự té xe dẫn đến tử vong.

Lại tiếp một vụ tai nạn xảy ra ngay tại tỉnh Bình Phước, chiếc xe cấp cứu chạy trên QL14 đoạn qua TP.Đồng Xoài, Bình Phước thì xảy ra va chạm với xe máy khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh: Tiền Phong)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, chiếc xe cấp cứu (chưa rõ người điều khiển) chạy QL14, hướng từ TP.Đồng Xoài đi TX.Chơn Thành. Khi đến ngã tư có tín hiệu đèn giữa QL14 và đường Nguyễn Chánh (đoạn qua KP.Phú Cường, P.Tân Phú) thì xảy ra va chạm với xe máy BS 93M1 - 225.01 do người đàn ông điều khiển đang qua đường.

Người đàn ông tử vong sau vụ tai nạn (ảnh Tiền Phong)

Cú va chạm mạnh khiến người đàn ông và xe máy bị văng xuống đường, người đàn ông tử vong sau đó, 2 chiếc xe hư hỏng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.