Sáng 6/11, lãnh đạo Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Huỳnh Viết Thu (57 tuổi) và Đinh Xuân Hiếu (31 tuổi), cả 2 cùng trú TP Hội An để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.