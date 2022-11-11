Do mâu thuẫn từ trước, nên khi nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi bên đường, đối tượng Long đã dùng rựa truy sát, chém nhiều nhát.

Theo báo Tiền Phong, ngày 11/11, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thanh Long (29 tuổi, trú xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My) về tội "Giết người".

Nguyễn Thanh Long được cơ quan chức năng bắt giữ. (Nguồn ảnh: CACC)

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 8/11, Long điều khiển xe máy từ thị trấn Trà My về nhà tại xã Trà Giang. Khi đi ngang qua quán tạp hóa gần trụ sở UBND xã Trà Giang, Long thấy bà N.T.N.T. (64 tuổi, người địa phương) đang ngồi trong quán nói chuyện.

Nhớ lại mâu thuẫn với người phụ nữ, Long về nhà lấy con rựa quay lại dừng xe trước quán rồi lao vào chém trúng lưng bà T. Khi nạn nhân bỏ chạy ra đường, nam thanh niên đuổi theo chém tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, cổ và thân nạn nhân.

Nạn nhân được người dân đưa xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Lực lượng công an khống chế, bắt giữ đối tượng Long. Ảnh CACC

Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người chứng kiến nhưng do nghi phạm hung hăng, cầm rựa trên tay nên không ai dám can ngng. Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam khẩn trương cử lực lượng đến hiện trường vây bắt đối tượng, đồng thời khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người chứng kiến để làm rõ vụ việc.

Tối 8/11, Công an huyện Bắc Trà My đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Thanh Long để điều tra về hành vi giết người.

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