Bước đầu, Phượng khai nhận trông giữ cháu T.G.H. (17 tháng tuổi, con gái ông ông Trương Hoàng Đức) với tiền công 5 triệu đồng/tháng. Từ khi ở với Phượng, bé H. thường xuyên quấy khóc, nên Phượng bực bội cộng thêm việc ông Đức không trả tiền công đúng hẹn. Do đó, người phụ nữ nhiều lần dùng tay và cán chổi nhựa đánh vào mặt, tay và chân của bé gái.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải phóng, vào ngày 15/11, một nguồn tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7, TP.HCM, đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Phượng (31 tuổi, quê Bình Phước) để điều tra liên quan đến cái chết của bé gái 17 tháng tuổi - bé T.G.H. (con gái ông ông Trương Hoàng Đức).

Từ ngày 31/10 đến 5/11, cháu H. quấy khóc, thì bị Phượng tát mạnh vào mặt và tác động mạnh vào vùng đầu bé gái nhiều lần. Có lần, Phượng còn dùng bình sữa gõ vào đầu bé Hân.

Phượng khai nhiều lần dùng tay và cán chổi đánh vào mặt, chân tay của bé gái 17 tháng tuổi khiến nạn nhân phải nhập viện rồi tử vong - Ảnh: Zing

Theo thông tin từ Zing, đối với ông Trần Trọng Hữu (chồng của Phượng) khai nhiều lần chứng kiến vợ đánh cháu H. có can ngăn. Cách đây khoảng 3 tuần, Hữu có đánh vào đùi cháu bé do nạn nhân không chịu ăn.

Nằm sâu trong con hẻm thuộc khu dân cư ở phường Phú Mỹ, quận 7, khu nhà trọ nơi vợ chồng Phượng sinh sống cách biệt với bên ngoài. Trước dãy nhà trọ được bố trí cửa bảo vệ, chỉ những người thuê ở đây mới có chìa khóa vào trong.

Khu trọ nơi Phượng nhận chăm sóc khoảng 5 cháu nhỏ - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải phóng

Bên cạnh đó, qua lời kể của một hàng xóm cho biết, vợ chồng Phượng đã có một người con nhỏ. Cả gia đình sinh sống trong căn nhà trọ rộng khoảng 12m2 đã được nhiều năm. Riêng Phượng được chủ nhà trọ tin tưởng, giao cho việc quản lý, thu tiền trọ, điện nước của những người thuê. Cũng theo người dân này, Phượng nhận chăm sóc khoảng 5 cháu nhỏ. Hàng ngày, họ có nghe tiếng khóc, nhưng nghĩ trẻ con quấy chứ không ngờ xảy ra án mạng.

Cách đây khoảng 5 ngày, người dân bất ngờ khi thấy rất đông công an đến nhà trọ để điều tra. Một số hàng xóm xung quanh được cảnh sát ghi nhận ý kiến.

“Khi hỏi công an, chúng tôi bất ngờ biết được một bé gái nghi bị bạo hành tử vong. Từ bữa đó đến giờ, vợ chồng Phượng được cảnh sát đưa đi, căn nhà trọ cũng bị dán niêm phong”, một người dân chia sẻ.

Sau sự việc, Ủy ban nhân dân quận 7 đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận này phối hợp với các ban ngành, đoàn thể phường Phú Mỹ đến thăm hỏi, chia buồn và trao số tiền 5 triệu đồng cho gia đình anh Trương Hoàng Đức.