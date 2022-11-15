Liên quan vụ bé gái 17 tháng tuổi tử vong trong tình trạng đa chấn thương, phù phổi cấp, xuất huyết não, lực lượng chức năng TP.HCM đã có quyết định mới đối với người giữ trẻ Nguyễn Ngọc Phượng (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Bình Phước, trú quận 7).

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải phóng, vào ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận 7 (TP.HCM) đã bắt khẩn cấp với Nguyễn Ngọc Phượng (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Bình Phước, trú quận 7) vì liên quan đến vụ việc bé gái 17 tháng tuổi tử vong bất thường trên địa bàn. Trước đó, lực lượng chức năng cho biết, nạn nhân được xác định là bé T.G.H (17 tháng tuổi), con gái của anh Trương Hoàng Đức (37 tuổi, ngụ H.Nhà Bè, hiện đang hành nghề xe ôm công nghệ). Lực lượng chức năng đang trong quá trình làm việc với những người liên quan, trong đó có bảo mẫu Nguyễn Ngọc Phượng.

Anh Đức chia sẻ, anh và vợ có 2 người con (1 bé 3 tuổi và bé H. 17 tháng tuổi), nhưng vợ chồng anh đã ly hôn. Sau ly hôn, anh nuôi 2 con. Do thường xuyên đi làm ngoài đường nên anh Đức gửi bé lớn cho bà nội chăm sóc, còn bé H. thì anh thuê bảo mẫu chăm. Căn nhà trọ nơi xảy ra nghi án bạo hành khiến bé gái 17 tháng tuổi tử vong - Ảnh: Zing Theo thông tin từ báo Thanh niên, thông qua mạng xã hội, anh Đức được biết chị Nguyễn Ngọc Phượng có nhận giữ trẻ tại một nhà trọ trên đường Huỳnh Tấn Phát (P.Phú Mỹ, Q.7) nên từ cuối tháng 9, anh Đức đã gửi bé H. cho chị Phượng chăm sóc với giá 5 triệu đồng/tháng.

Đến ngày 6/11, khi anh Đức đang trên đường đi làm ở Q.12 thì nhận được tin từ chị Phượng cho hay, bé H. bị nghẽn thức ăn, đang cấp cứu tại bệnh viện ở Q.7 (P.Tân Phú, Q.7). Nhận thấy tình trạng con gái bệnh rất nặng, anh Đức sau đó chuyển bé H. lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (P.Bến Nghé, Q.1) cấp cứu. Đến ngày 8/11, bé H. tử vong tại bệnh viện. Theo các bác sĩ, bé H. bị đa chấn thương, phù phổi cấp, xuất huyết não,... Khu nhà trọ nơi bé gái 17 tháng tuổi được bà Phượng chăm sóc - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải Phóng Nghi ngờ con gái bị bạo hành, anh Đức đã trình báo vụ việc lên cơ quan công an. Bảo mẫu Phượng sau đó bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Bên cạnh đó, đại diện Chi hội luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho hay, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng đã nắm thông tin, hiện đang phối hợp cơ quan chức năng hỗ trợ pháp lý cho gia đình bé gái, làm rõ vụ việc. Hiện tại, vụ bé gái tử vong vẫn đang được điều tra làm rõ.

TP.HCM: Bé gái 17 tháng tuổi tử vong bất thường, nghi do bị người giữ trẻ bạo hành Vào ngày 11/11, Công an quận 7 (TP.HCM) đang điều tra vụ việc bé gái 17 tháng tuổi được người giữ trẻ đưa vào bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương và đã tử vong.

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