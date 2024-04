An Giang: Cháy lớn tại núi Cô Tô, khói đen ngập trời, tiếng nổ lớn như bom

Theo PLO, vụ cháy xảy ra vào khoảng 10 giờ cùng ngày. Phát hiện sự việc, lực lượng thuộc Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý rừng, Ban CHQS huyện, Dân quân, Công an huyện và Cảnh sát cơ động, chính quyền địa phương và nhân dân đã nhanh chóng triển khai công tác dập lửa.

Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày do tình hình khu vực đám cháy dốc cao, đá lớn, nhiều lò hảng, cháy lớn, khói nhiều, đá nổ và rơi từ trên cao xuống khiến công tác chữa cháy gặp khó và không đảm bảo an toàn đối với các lực lượng tham gia chữa cháy, nên được sự thống nhất giữa các ngành liên quan lực lượng chức năng đã rút để bảo đảm an toàn. Dự kiến sáng mai các lực lượng sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chữa cháy.