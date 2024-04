Thông tin từ Báo CAND, mới đây, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh đã ký văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo liên quan đến vụ bạo hành trẻ tại lớp Mẫu giáo Tí Bo ở đường Linh Đông, phường Linh Đông, TP Thủ Đức. Theo đó, văn bản gửi Trưởng phòng GD&ĐT TP Thủ Đức chỉ đạo khẩn trương báo cáo kết quả giải quyết sự việc đối với lớp Mẫu giáo Tí Bo trước ngày 25/4. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT về công tác quản lý và đảm bảo an toàn cho trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non.

Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động các cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt là các nhóm lớp độc lập, báo cáo kết quả kiểm tra về Sở GD&ĐT trước ngày 10/5...