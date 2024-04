Bị can Giỏi là người đã có hành vi bạo hành cụ già 86 tuổi ở Quỹ từ thiện và Bảo trợ xã hội Trăng Khuyết mà báo chí từng đưa tin, gây bức xúc trong dư luận hồi tháng 6-2023.

Theo PLO, ngày 24-4, VKSND quận 12 đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND quận 12 để đưa ra xét xử đối với bị can Huỳnh Văn Giỏi (70 tuổi, ngụ quận 12) về tội hành hạ người khác.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH MTV Quỹ từ thiện và Bảo trợ xã hội Trăng Khuyết (gọi tắt: Quỹ Trăng Khuyết) được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào năm 2020. Quỹ Trăng Khuyết có trụ sở chính là Công ty Cổ phần dưỡng lão Tuổi Già An Vui, địa chỉ tại phường 7, quận Tân Bình.

Bị can Huỳnh Văn Giỏi. Ảnh: PLO

Tháng 8-2022, cụ VTT (86 tuổi) được tiếp nhận và đưa vào Quỹ Trăng Khuyết, cơ sở quận 12. Thời điểm tiếp nhận, cụ T bị bệnh sa sút trí tuệ nặng do tuổi già, bị mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi.

Từ ngày 26-3-2023 đến 31-3-2023, Huỳnh Văn Giỏi nhiều lần quát tháo; chửi bới và dùng tay kéo lê, dùng chân đá vào vùng chân và đánh vào đầu của cụ T.

Ông Lưu Mạc Phong (người cư trú tại Quỹ Trăng Khuyết, cơ sở quận 12) đã dùng điện thoại quay và đăng tải 5 video bạo hành lên tài khoản Facebook “Kỹ Sư Tâm Hồn”, nhằm phản ánh hành vi đáng lên án của Giỏi...

Ngày 6-4-2023, Quỹ Trăng Khuyết, cơ sở quận 12 đã chuyển cụ T đến cơ sở Sài Gòn Bao Dung cùng trực thuộc Quỹ Trăng Khuyết tại phường 7, quận Tân Bình. Hiện tại, cụ T già yếu, tinh thần không đủ minh mẫn.

Đến ngày 23-5-2023, bà Trần Thị Tuyết Hồng thấy bài đăng về hành vi Giỏi bạo hành cụ T nên đã đến Công an phường Thạnh Lộc, quận 12 trình báo.

Tại CQĐT, bị can Huỳnh Văn Giỏi khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Kết quả xem xét dấu vết thân thể cụ T, không ghi nhận dấu vết thương tích. Hành vi của Giỏi đã phạm vào tội hành hạ người khác, thuộc trường hợp "đối với người già yếu, ốm đau và không có khả năng tự vệ" theo điểm a khoản 2 Điều 140 BLHS (khung hình phạt 1-3 năm tù).

Cũng theo Báo Nhân Dân, chiều 24/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Đình Hải (sinh năm 1998, trú phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) về việc liên quan đến từ thiện.

Tại cơ quan điều tra, với các tài liệu, dữ liệu điện tử thu thập được đối tượng đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền từ thiện cụ thể: Lợi dụng tôn giáo cũng như lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải tạo các tài khoản mạng xã hội Facebook mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc để đăng tải các bài viết với nội dung kêu gọi quyên góp tiền từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Lê Đình Hải bị bắt giữ. Ảnh: Nhân Dân

Rất nhiều người dân đã tin tưởng chuyển tiền ủng hộ từ 20.000 đồng đến 2 triệu đồng vào nhiều tài khoản khác nhau do Hải sử dụng, trong đó có hơn 12 thẻ Ngân hàng các loại với tổng số tiền giao dịch trên 10 tỷ đồng, riêng số tiền giao dịch trong tài khoản cá nhân của Lê Đình Hải gần 6 tỷ đồng. Ngoài ra có số tài khoản mang tên Trương Thị Huyền Trân, số tài khoản 12731888 của Ngân hàng Quân Đội (MBbank) nhận được tổng số tiền là hơn 1 tỷ 200 triệu đồng, tài khoản Nguyễn Tiến Dũng số tài khoản 19072133620011 của Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Teckcombank) hơn 550 triệu đồng.