Sạt lở đất nghiêm trọng khiến 6000 người ở các xã miền núi bị cô lập

4 xã biên giới ở huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đang bị cô lập do sạt lở khiến lượng lớn đất đá trút ào ạt xuống tuyến đường ĐT 606.

Theo thông tin từ VTC news, trưa ngày 1/10, ông Trần Văn Ta - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Tây Giang cho biết, các lực lượng chức năng huyện đã đưa xe cơ giới, nhân lực đến khu vực xảy ra sạt lở trên tuyến ĐT 606, đoạn thuộc địa phận xã Lăng. Tuy nhiên, việc xử lý sạt lở vẫn chưa thể triển khai vì khu vực này đang tiếp tục xảy ra sạt lở đất.

"Hiện lực lượng chức năng đang khảo sát tình hình sạt lở tại khu vực trên. Khi tình trạng sạt lở có dấu hiệu dừng, địa phương sẽ khẩn trương triển khai dọn dẹp lượng đất, đá chắn ngang trên mặt đường nhằm sớm đưa tuyến giao thông này trở lại bình thường" - ông Ta nói.

Lực lượng chức năng đặt biển cấm người di chuyển qua lại khu vực sạt lở - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Vietnamnet, hàng trăm mét khối đất, đá và cây rừng tràn xuống mặt đường ĐT 606 đoạn qua xã Lăng (huyện Tây Giang). Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đưa xe cơ giới, nhân lực đến để dọn dẹp nhưng chưa thể triển khai vì nguy cơ sạt lở vẫn còn. Taluy dương ở đây có một vết nứt rất lớn có thể sập bất cứ lúc nào.

Đây là con đường độc đạo nối trung tâm huyện đi 4 xã vùng cao gồm Tr’Hy, Axan, Gary, Ch’Ơm với dân số khoảng 6.000 nhân khẩu. Lực lượng chức năng đã chặn lối đi để đảm bảo an toàn cho người dân. Đến hiện tại, khu vực huyện Tây Giang đã hết mưa.

Cũng theo ông Ta, mặc dù cô lập nhưng nhờ sự chủ động triển khai phương châm "4 tại chỗ" trước bão nên lương thực, thực phẩm đầy đủ cho người dân khoảng 1 tháng. Cùng với đó, các trường học bán trú đã có sẵn lượng gạo dự trữ để đảm bảo cho nhu cầu của học sinh.

Miền Trung đối mặt mưa lớn phức tạp sau bão NORU, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão, khu vực Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to. Vùng mưa sau đó sẽ mở rộng ra cả Bắc Bộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sat-lo-dat-nghiem-trong-khien-6000-nguoi-o-cac-xa-mien-nui-bi-co-lap-508880.html