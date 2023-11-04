Sập nhà sau tiếng nổ lớn, một người đàn ông thiệt mạng, hiện trường phát hiện nhiều xác pháo

Xã hội 04/11/2023 13:51

Sau vụ nổ và nhà sập, tại hiện trường có rất nhiều xác pháo, cơ quan chức năng nhận định ban đầu nguyên nhân vụ nổ có thể liên quan đến pháo.

Theo thông tin từ VTC News, trưa 4/11, lãnh đạo xã Quang Trung (An Lão, Hải Phòng) cho biết, Công an TP Hải Phòng đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ khiến một người đàn ông thiệt mạng xảy ra tại địa phương.

Theo lãnh đạo xã Quang Trung, khoảng hơn 7h sáng cùng ngày, tại nhà anh Đào Xuân Q. (SN 1985, ở cùng bố mẹ đẻ, tại thôn Câu Đông, xã Quang Trung, huyện An Lão, TP Hải Phòng) phát ra tiếng nổ lớn.

Sập nhà sau tiếng nổ lớn, một người đàn ông thiệt mạng, hiện trường phát hiện nhiều xác pháo - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: VTC News

Vụ nổ xảy ra tại khu vực nhà bếp khiến mọi thứ đổ sập và văng ra khắp nơi. Nhà cấp 4 bố mẹ anh Q. đang ở cạnh đó chỉ bị ảnh hưởng nhẹ. Tuy nhiên, nhiều phần thi thể được cho là của anh Q. được tìm thấy tại hiện trường vụ nổ. Ngoài ra, không còn nạn nhân nào khác bị thương tích từ vụ nổ này.

Dẫn tin từ báo Giao Thông, sau vụ nổ và nhà sập, tại hiện trường có rất nhiều xác pháo, cơ quan chức năng nhận định ban đầu nguyên nhân vụ nổ có thể liên quan đến pháo.

Sập nhà sau tiếng nổ lớn, một người đàn ông thiệt mạng, hiện trường phát hiện nhiều xác pháo - Ảnh 2
Vụ nổ khiến 1 người tử vong - Ảnh: báo Giao Thông

Thời điểm xảy ra vụ nổ, bố mẹ của anh Q ở nhà bên cạnh nên may mắn thoát nạn. Tuy nhiên, ngôi nhà nơi anh Q ở bị kéo sập, các nhà bên cạnh cũng bị ảnh hưởng. Hiện chưa xác định được danh tính người tử vong.

Lực lượng chức năng đã có mặt để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

 

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