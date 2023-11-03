Trước khi xảy ra tai nạn, nam sinh đang học thêm tiếng Anh để thi chứng chỉ IELTS và có dự định học liên thông đại học.

Theo thông tin từ Tiền Phong, trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM cho biết, ngày 3/11, đại diện nhà trường đã đến nhà thăm viếng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Võ Văn T. (cử nhân ngành Quản trị kinh doanh, ngụ tỉnh Bình Thuận). Em là nam sinh trong lúc đến trường làm thủ tục xét tốt nghiệp đã không may qua đời vì tai nạn giao thông vào cuối tháng 8 vừa qua. Ông Phạm Hùng Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM, đã dẫn đầu đoàn đến viếng, chia sẻ nỗi mất mát, trao bằng tốt nghiệp và giấy khen cho sinh viên đạt thành tích khen thưởng toàn khoá trình độ cao đẳng khoá 16 (2020 - 2023) và xếp loại xuất sắc, cho đại diện gia đình. Ba của T. đã thay con trai mặc lễ phục tốt nghiệp và nhận bằng từ đại diện nhà trường.

''T là sinh viên ngoan, hòa đồng và rất năng nổ trong các phong trào của trường. Em tốt nghiệp xuất sắc ngành Quản trị kinh doanh. Thật không may, tháng 8 vừa qua, sắp đến ngày nhận bằng, em bị tai nạn giao thông và không qua khỏi", ông Dũng nói. Đại diện Trường CĐ Kinh tế TPHCM trao bằng tốt nghiệp cho người thân của sinh viên qua đời vì tai nạn giao thông. Ba của nam sinh thay con nhận bằng - Ảnh: VietNamNet Dẫn tin từ VTC News, T có 12 năm liền là học sinh giỏi. Khi vào TP.HCM học, T vừa đi học, đi làm, tiết kiệm mua được chiếc xe máy để tiện cho việc đi lại. T luôn cố gắng tự lo cho bản thân, học tập thật tốt để sau này có thể phụ giúp ba mẹ.

Trước khi xảy ra tai nạn, V đang học thêm tiếng Anh để thi chứng chỉ IELTS và có dự định học liên thông đại học Không kìm được xúc động, một giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM chia sẻ: "Một bằng tốt nghiệp, một khung giấy khen, phần thưởng, lễ phục tốt nghiệp, hoa chúc mừng, gấu tốt nghiệp nhưng bên cạnh là một lẵng hoa trắng, một giỏ trái cây để đến nhà em. Gần 4 tiếng để đến nhà em, nghẹn ngào giây phút bố mẹ em thắp nhang khấn để thay em choàng lễ phục nhận bằng tốt nghiệp sau tai nạn thảm khốc đó. Ngày em lên trường xét tốt nghiệp cũng là ngày định mệnh của em. Một người con ngoan, trò giỏi, học lực luôn xuất sắc... Rời nhà em về lại thành phố vẫn còn cảm giác đau lòng, thương tiếc cho em quá!".

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