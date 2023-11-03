Bảo mẫu vô ý làm chết bé 7 tháng tuổi hầu tòa: Mẹ nạn nhân uất nghẹn vì suốt 11 tháng chưa 'có lời xin lỗi' đến đứa trẻ tội nghiệp

Xã hội 03/11/2023 13:15

Bảo mẫu Chu Uyển Vân nhận trông cháu bé 7 tháng tuổi nhưng đã vô ý để cháu bé sặc sữa dẫn đến tử vong; người nhà cháu bé thì cho rằng Vân phạm tội nặng hơn...

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 3/11, TAND huyện Gia Lâm, TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Chu Uyển Vân về tội vô ý làm chết người.

Nạn nhân là cháu Nguyễn Bảo K đã chết khi 7 tháng tuổi khi được Vân trông giữ, chăm sóc với vai trò bảo mẫu.

Sau khi làm thủ tục phiên tòa, do vắng hai nhân chứng trong vụ án nên HĐXX hội ý và quyết định hoãn phiên tòa.

Bảo mẫu vô ý làm chết bé 7 tháng tuổi hầu tòa: Mẹ nạn nhân uất nghẹn vì suốt 11 tháng chưa 'có lời xin lỗi' đến đứa trẻ tội nghiệp - Ảnh 1
Bị cáo tại phiên xử - Ảnh: PLO

Theo cáo trạng, do muốn kiếm thêm thu nhập nên bị cáo Chu Uyển Vân đăng tin lên hội nhóm trên mạng xã hội Facebook nhận trông trẻ em thuê tại căn hộ chung cư nơi mình sinh sống. Bản thân Vân không được đào tạo về trông trẻ, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép mở lớp trông trẻ tại nhà.

Tuy nhiên, Vân tự tin thấy bản thân đủ khả năng trông giữ, đảm bảo an toàn cho trẻ sơ sinh nên nhận trông giữ trẻ thuê, trong đó cháu K với giá 250.000 đồng/đêm.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 9/1/2023, mẹ cháu K gửi con để Vân trông giữ trong tình trạng hoàn toàn bình thường. Đồ ăn, quần áo của cháu gồm một túi giấy màu hồng bên trong có bỉm, hai gói sữa bột và một bình để pha sữa, bên trong có sẵn khoảng 210 ml sữa được mẹ cháu chuẩn bị sẵn.

Trong quá trình trông giữ cháu, Chu Uyển Vân không chú ý theo dõi cháu dẫn đến sau khi ăn sữa, cháu có biểu hiện sặc sữa. Đến khi phát hiện, Vân tự ý sơ cứu cho đến khi cháu bé lả đi, hơi thở yếu, lúc này Vân mới gọi trung tâm cấp cứu đến nhưng cháu bé đã tử vong.

Tại CQĐT, bị cáo Vân khai cháu bé uống sữa khoảng 7 giờ ngày 10/1/2023. Bé ăn xong thì Vân bế cháu khoảng 2 phút rồi đặt cháu ngủ. Vân nằm cùng cháu khoảng 5 phút và khép cửa phòng ngủ để ra ngoài phòng khách dọn bỉm của cháu.

Khoảng 10 phút sau, Vân có nghe thấy 2 tiếng ho, Vân không kiểm tra mà tiếp tục dọn dẹp. Khoảng 5 phút sau Vân vào phòng ngủ thì thấy cháu K ho, có dịch ở mũi, chân giơ lên rồi đạp xuống nệm, Vân nhận thấy cháu bị sặc sữa.

Lúc này Vân tự ý sơ cứu cho cháu. Đến khi cháu bé lả đi, hơi thở yếu, không còn khóc, lúc đó là 7 giờ 50 thì Vân mới gọi cấp cứu, rồi thông báo cho mẹ cháu bé.

Khoảng 8 giờ 10, xe cấp cứu 115 đến sơ cứu cháu bé khoảng 50 phút, xác định cháu bé đã tử vong.

Sau đó, cháu được đưa đến bệnh viện nhưng bác sĩ xác định cháu đã tử vong ngoại viện.

Kết luận giám định pháp y cho thấy K tử vong do suy hô hấp tuần hoàn, trên cơ thể không có thương tích do ngoại lực tác động, trong máu không tìm thấy ma túy và chất độc thường gặp, nội tạng không có tổn thương, não không bị chảy máu, không có máu tụ, không bị dập…

Kết quả giám định các mẫu vật là đồ dùng của cháu bé đều không tìm thấy các chất độc như xyanua; thuốc diệt chuột; hóa chất bảo vệ thực vật; thuốc an thần, gây ngủ và một số chất độc khác.

Có mặt tại phiên tòa, mẹ đẻ cháu bé không nén nổi uất giận trước hành vi của bảo mẫu. Dẫn tin từ VnExpress, chị Nguyễn Bích Hằng (mẹ nạn nhân) khẳng định không xin giảm án cho bị cáo làm chết con mình khi trông qua đêm vì suốt 11 tháng qua không nhận được lời xin lỗi.

Bảo mẫu vô ý làm chết bé 7 tháng tuổi hầu tòa: Mẹ nạn nhân uất nghẹn vì suốt 11 tháng chưa 'có lời xin lỗi' đến đứa trẻ tội nghiệp - Ảnh 2
Chị Hằng - mẹ nạn nhân không nén được đau thương - Ảnh: VnExpress

"Mất con là nỗi đau quá lớn không thể bù đắp. Mong HĐXX có phán quyết nghiêm minh, để con trai chết oan uổng của tôi được an nghỉ, và để sau này, không có bất cứ đứa trẻ nào phải chết vô tội", chị Hằng nói. Chị khẳng định sẽ không xin giảm nhẹ cho bị cáo "với bất cứ lý do nào".

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